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    «Аталанта» — «Монца». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Серия А, 2 сентября 2023 года

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    «Аталанта» — фаворит матча
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. «Аталанта» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Сентября 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Монца Монца
  • Монца
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    «Аталанта»

    Команда вновь несколько видоизменилась в межсезонье. Бергамаски вновь планируют бороться за самые высокие места.

    Вот и в контрольных матчах «Аталанта» выглядела уверенно. Например, расписала мировую с традиционно сильным «Ювентусом» (0:0).

    Коэффициенты матча Аталанта — Монца

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  • 1.654.205.30Бонус$9500
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    В двух стартовых турах клуб победил «Сассуоло» (2:0) и проиграл «Фрозиноне» (1:2). Такие результаты позволяют ему занимает восьмую позицию.

    Все прогнозы на Серию А

    Поражение от «Фрозиноне» (1:2) прервало беспроигрышную серию коллектива в три поединка, так что хозяева демонстрируют хорошую форму.

    «Монца»

    Команда минувший чемпионат завершила на 11 месте в таблице. Этот результат можно считать явно удачным для столь скромного клуба.

    Свой первый официальный поединок нового сезона команда не запишет себе в актив. «Монца» вылетела из Кубка Италии, уступив «Реджане» (1:2).

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  • 30/08/2023

    • В первом туре чемпионата Италии клуб потерпел поражение от «Интера» (0:2) на выезде. Во втором — победил «Эмполи» (2:0) и теперь занимает девятое место.

    Успех во втором туре прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка и серию поражений в три матча, так что у него не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,63. Успех «Монцы» оценивается в 5,05, ничья — в 4,12.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,03.

    Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 2,34, ведь хозяева — фаворит игры, поэтому способны реализовать такой сценарий.

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    «Аталанта» — «Монца»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Кто поднимется к лидерам?
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