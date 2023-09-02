«Аталанта» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. «Аталанта» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Команда вновь несколько видоизменилась в межсезонье. Бергамаски вновь планируют бороться за самые высокие места.

Вот и в контрольных матчах «Аталанта» выглядела уверенно. Например, расписала мировую с традиционно сильным «Ювентусом» (0:0).

Коэффициенты матча Аталанта — Монца 1X2Новым игрокам 1.654.205.30Бонус$9500

В двух стартовых турах клуб победил «Сассуоло» (2:0) и проиграл «Фрозиноне» (1:2). Такие результаты позволяют ему занимает восьмую позицию.

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Поражение от «Фрозиноне» (1:2) прервало беспроигрышную серию коллектива в три поединка, так что хозяева демонстрируют хорошую форму.

«Монца»

Команда минувший чемпионат завершила на 11 месте в таблице. Этот результат можно считать явно удачным для столь скромного клуба.

Свой первый официальный поединок нового сезона команда не запишет себе в актив. «Монца» вылетела из Кубка Италии, уступив «Реджане» (1:2).

В первом туре чемпионата Италии клуб потерпел поражение от «Интера» (0:2) на выезде. Во втором — победил «Эмполи» (2:0) и теперь занимает девятое место.

Успех во втором туре прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка и серию поражений в три матча, так что у него не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,63. Успех «Монцы» оценивается в 5,05, ничья — в 4,12.

В трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,03.

Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 2,34, ведь хозяева — фаворит игры, поэтому способны реализовать такой сценарий.