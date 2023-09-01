«Кадис» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 20:30 мск. «Кадис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Эта команда довольно скромно начала новый сезон. «Кадис» в трех первых турах Примеры набрал четыре зачетных пункта.

Правда, забили игроки команды всего 2 мяча. А вот в собственные ворота «Кадис» пропустил на гол больше.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Кадис» расписал мировую с «Альмерией» (1:1).

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До того команда уступила «Барселоне» (0:2). А вот в первом туре «Кадис» минимально переиграл «Алавес».

«Кадис» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Дать бой «Желтой Субмарине» команде по силам.

«Вильярреал»

Эта команда новый чемпионат начала не столь продуктивно. «Вильярреалу» удалось набрать лишь 3 очка в трех турах.

Причем в трех сыгранных матчах игроки команды отличились пятью результативными ударами. Зато в свои ворота пропущено 6 мячей.

Свой предыдущий поединок в рамках Примеры команда провела неплохо. «Вильярреал» дал бой «Барселоне», однако в итоге уступил чемпиону (3:4).

А вот до того команда набрала три очка. На выезде «Вильярреал» с минимальным счетом одолел «Мальорку».

И уж точно «Вильярреал» постарается добыть победу. И состав у гостей куда мощнее, и игра команды смотрится ярко.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.18.

На викторию «Кадиса» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.71.

Гости явно сильнее соперника , к тому же неплохо проявили себя в минувшем туре.

Наш прогноз — Победа «Вильярреала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.