ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаОбратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна? Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной Эдуард Сперцян«Пари НН» — «Краснодар» 0:1. Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Шериф» снова выйти в Лигу Европы?

    «Шериф» — «Клаксвик». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 31 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Шериф Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Клаксвик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фарул» — «Шериф». Лига чемпионов 2023/2024
    «Шериф» сыграет дома с «Клаксвиком» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Шериф» — «Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Клаксвик Клаксвик
  • Клаксвик
    •

    «Шериф»

    «Шериф» смог спастись от поражения в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Клаксвика» (1:1). Спасительный гол в составе тираспольского клуба на 73-й минуте забил Жером Мбекели.

    На предыдущей стадии отбора Лиги Европы футболисты Роберто Бордина уверенно переиграли БАТЭ из Белоруссии (5:1 — победа дома и 2:2 — ничья в гостях).

    Коэффициенты матча Шериф — Клаксвик

    1X2Новым игрокам
  • 1.484.058.00Бонус$9500
    •

    В Лиге Европы «Шериф» оказался после вылета из Лиги чемпионов. Во 2-м отборочном раунде «желто-черные» проиграли «Маккаби» Хайфа (2:4 — тираспольский клуб уступил лишь в овертайме).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Молдавии «Шериф» потерпел первое поражение, к тому же пропустил первые два мяча, проиграл на выезде оргеевскому «Милсами» (0:2).

    После 4-х туров сразу четыре команды набрали одинаковое количество очков. По 9 баллов заработали «Милсами», «Шериф», «Петрокуб» и «Зимбру».

    «Клаксвик»

    Чемпион Фарерских островов упустил победу в домашнем матче финала квалификации Лиги Европы. «Клаксвик» и «Шериф» обменялись голами (1:1). В составе команды КИ гол на 52-й минуте забил Да Силва.

    В Лигу Европы «Клаксвик» также перебрался из Лиги чемпионов. Чемпион Фарер был близок к выходу в 4-й раунд ЛЧ, но проиграл норвежскому «Мольде» (2:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

  • Дубль Дарвина. Уверенность «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» должна беспокоить «Ман Сити»
  • Реакция спортивных СМИ на волевую победу мерсисайдцев в Ньюкасле
  • 28/08/2023

    • До этого команда с Фарерских островов одержала вверх в ЛЧ над шведским «Хеккеном» (4:3 — победа в серии пенальти) и венгерским «Ференцварошом» (0:0 — ничья дома и 3:0 — победа в гостях).

    В чемпионате Фарер «Клаксвик» уверенно лидирует. После 19 матчей команда набрала 52 очка. В 19-м туре чемпион переиграл команду «ЭБ/Стреймур» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шерифа» можно поставить за 1.46, ничью оценивают в 4.45. А на победу «Клаксвика» — 6.80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Шериф» в этом сезоне квалификации успешно играет в родных стенах: 3 победы в 3 матчах. Выиграли у «Фарула» (3:0), «Маккаби» Хайфа (1:0) и БАТЭ (5:1). Есть вероятность что команда снова одержит вверх. Так что можно сыграть на результативности «желто-черных» из Тирасполя.

    Ставка: Фора «Шерифа» (-1.5) с коэффициентом 2.30.

    Альтернативный прогноз: Защита «Шерифа» в Тирасполе выступает на высоте, пропустив лишь раз в трех матчах.

    Альтернативная ставка: Обе забьют: нет с коэффициентом 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Южный Судан — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч США — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Китай — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Греция — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.02
  • Прогноз на матч Иран — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.88
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Остапенко — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мертенс — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Штрикер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Андреева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шериф» — «Клаксвик»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шериф» снова выйти в Лигу Европы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры