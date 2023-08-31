«Шериф»
«Шериф» смог спастись от поражения в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Клаксвика» (1:1). Спасительный гол в составе тираспольского клуба на 73-й минуте забил Жером Мбекели.
На предыдущей стадии отбора Лиги Европы футболисты Роберто Бордина уверенно переиграли БАТЭ из Белоруссии (5:1 — победа дома и 2:2 — ничья в гостях).
Коэффициенты матча Шериф — Клаксвик
В Лиге Европы «Шериф» оказался после вылета из Лиги чемпионов. Во 2-м отборочном раунде «желто-черные» проиграли «Маккаби» Хайфа (2:4 — тираспольский клуб уступил лишь в овертайме).
В чемпионате Молдавии «Шериф» потерпел первое поражение, к тому же пропустил первые два мяча, проиграл на выезде оргеевскому «Милсами» (0:2).
После 4-х туров сразу четыре команды набрали одинаковое количество очков. По 9 баллов заработали «Милсами», «Шериф», «Петрокуб» и «Зимбру».
«Клаксвик»
Чемпион Фарерских островов упустил победу в домашнем матче финала квалификации Лиги Европы. «Клаксвик» и «Шериф» обменялись голами (1:1). В составе команды КИ гол на 52-й минуте забил Да Силва.
В Лигу Европы «Клаксвик» также перебрался из Лиги чемпионов. Чемпион Фарер был близок к выходу в 4-й раунд ЛЧ, но проиграл норвежскому «Мольде» (2:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).
До этого команда с Фарерских островов одержала вверх в ЛЧ над шведским «Хеккеном» (4:3 — победа в серии пенальти) и венгерским «Ференцварошом» (0:0 — ничья дома и 3:0 — победа в гостях).
В чемпионате Фарер «Клаксвик» уверенно лидирует. После 19 матчей команда набрала 52 очка. В 19-м туре чемпион переиграл команду «ЭБ/Стреймур» (3:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шерифа» можно поставить за 1.46, ничью оценивают в 4.45. А на победу «Клаксвика» — 6.80.
Прогноз: «Шериф» в этом сезоне квалификации успешно играет в родных стенах: 3 победы в 3 матчах. Выиграли у «Фарула» (3:0), «Маккаби» Хайфа (1:0) и БАТЭ (5:1). Есть вероятность что команда снова одержит вверх. Так что можно сыграть на результативности «желто-черных» из Тирасполя.
Ставка: Фора «Шерифа» (-1.5) с коэффициентом 2.30.
Альтернативный прогноз: Защита «Шерифа» в Тирасполе выступает на высоте, пропустив лишь раз в трех матчах.
Альтернативная ставка: Обе забьют: нет с коэффициентом 1.83.