«Ахмат»
Грозненцы явно не блещут в Кубке России. По итогам двух туров группового этапа команда замыкает турнирную таблицу своей группы.
«Ахмат» в 2 матчах не набрал ни одного очка. При этом грозненцы не забили в турнире еще ни разу, пропустив четырежды.
Коэффициенты матча Ахмат — Крылья Советов
В своем последнем поединке «Ахмат» дал бой «Спартаку». Команда Мирослава Ромащенко увезла из Москвы один балл (0:0).
Причем до того «Ахмат» разнес в щепки «Оренбург» (4:0). Так что смена тренера вполне начинает себя оправдывать.
Наверняка грозненцы постараются улучшить свое турнирное положение и в Кубке. Команда Ромащенко точно будет активно атаковать.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» крайне неудачно стартовали в Кубке России. В двух стартовых матчах самарцы не сумели разжиться очками.
А вот в РПЛ самарцы улучшили свои результаты. Сейчас «Крылья Советов» находятся на 4 месте в турнирной таблице.
В минувшем туре чемпионата «Крылья Советов» разжились тремя очками. Самарцы с боем одолели «Балтику» (2:1).
Отметим мощную атаку «крылышек». В 6 поединках чемпионата России игроки «Крыльев Советов» настреляли 14 мячей.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. У Игоря Осинькина снова очень симпатичная команда, способная расти.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.04.
На викторию «Крыльев Советов» дают — 3.49, ничья оценена — в 3.62.
Самарцы
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.10.