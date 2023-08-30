«Ахмат» сыграет на своем поле с «Крылья Советов» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 30 августа, начало — в 17:15 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненцы явно не блещут в Кубке России. По итогам двух туров группового этапа команда замыкает турнирную таблицу своей группы.

«Ахмат» в 2 матчах не набрал ни одного очка. При этом грозненцы не забили в турнире еще ни разу, пропустив четырежды.

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В своем последнем поединке «Ахмат» дал бой «Спартаку». Команда Мирослава Ромащенко увезла из Москвы один балл (0:0).

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Причем до того «Ахмат» разнес в щепки «Оренбург» (4:0). Так что смена тренера вполне начинает себя оправдывать.

Наверняка грозненцы постараются улучшить свое турнирное положение и в Кубке. Команда Ромащенко точно будет активно атаковать.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» крайне неудачно стартовали в Кубке России. В двух стартовых матчах самарцы не сумели разжиться очками.

А вот в РПЛ самарцы улучшили свои результаты. Сейчас «Крылья Советов» находятся на 4 месте в турнирной таблице.

В минувшем туре чемпионата «Крылья Советов» разжились тремя очками. Самарцы с боем одолели «Балтику» (2:1).

Отметим мощную атаку «крылышек». В 6 поединках чемпионата России игроки «Крыльев Советов» настреляли 14 мячей.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. У Игоря Осинькина снова очень симпатичная команда, способная расти.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.04.

На викторию «Крыльев Советов» дают — 3.49, ничья оценена — в 3.62.

Самарцы явно не собираются открыто жертвовать Кубком , так что ждем результативного матча.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.10.