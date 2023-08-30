«Донкастер»
Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. В четвертом по рангу дивизионе «Донкастер» замыкает турнирную таблицу.
По всей вероятности, «Донкастеру» предстоит борьба за выживание. В 5 турах команда смогла набрать лишь один балл.
Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Донкастер» потерпел поражение от «Милтон Кинс» (1:2).
Главным бичом команды является слабая оборона. В пяти матчах пропущено уже 12 мячей в свои ворота.
«Донкастер» наверняка будет действовать от обороны. Противостоять полпреду АПЛ будет крайне сложно.
«Эвертон»
«Эвертон» в АПЛ стартовал крайне неудачно. Похоже, «ирисок» вновь ждет привычная в последние годы борьба за выживание.
В трех стартовых турах чемпионата «Эвертон» не набрал ни одного очка. Более того, команда не забила ни разу.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эвертон» в родных стенах минимально уступил «Вулверхэмптону».
Наверняка в этом поединке тренерский штаб соорудит некоторую кадровую ротацию. «Ириски» вполне могут пожертвовать Кубком лиги.
И уж точно «Эвертон» будет активно атаковать. В любом кадровом сочетании представитель АПЛ должен обыгрывать столь скромного оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Эвертона» предлагают — 1.42.
На викторию «Донкастера» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.80.
«Эвертон»
Наш прогноз — Фора «Эвертона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.