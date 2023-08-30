«Донкастер» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 30 августа, начало — в 22:00 мск. «Донкастер» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Донкастер»

Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. В четвертом по рангу дивизионе «Донкастер» замыкает турнирную таблицу.

По всей вероятности, «Донкастеру» предстоит борьба за выживание. В 5 турах команда смогла набрать лишь один балл.

Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Донкастер» потерпел поражение от «Милтон Кинс» (1:2).

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Главным бичом команды является слабая оборона. В пяти матчах пропущено уже 12 мячей в свои ворота.

«Донкастер» наверняка будет действовать от обороны. Противостоять полпреду АПЛ будет крайне сложно.

«Эвертон»

«Эвертон» в АПЛ стартовал крайне неудачно. Похоже, «ирисок» вновь ждет привычная в последние годы борьба за выживание.

В трех стартовых турах чемпионата «Эвертон» не набрал ни одного очка. Более того, команда не забила ни разу.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эвертон» в родных стенах минимально уступил «Вулверхэмптону».

Наверняка в этом поединке тренерский штаб соорудит некоторую кадровую ротацию. «Ириски» вполне могут пожертвовать Кубком лиги.

И уж точно «Эвертон» будет активно атаковать. В любом кадровом сочетании представитель АПЛ должен обыгрывать столь скромного оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Эвертона» предлагают — 1.42.

На викторию «Донкастера» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.80.

«Эвертон» при любой диспозиции не должен иметь проблем в матче со скромным оппонентом .

Наш прогноз — Фора «Эвертона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.