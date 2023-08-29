Турецкий «Галатасарай» на своем поле сыграет против норвежского «Молде» в ответном поединке финальной стадии квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Стамбуле на «Рамс Парк» 29 августа, начнется в 22:00 по мск. «Галатасарай» — «Молде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Неделю тому назад в Норвегии команды на двоих забили пять мячей и победа досталась чемпиону Турции (3:2). Причем гости забили победный гол на третьей компенсированной минуте матча.

Напомним, что «Галатасарай» начал свой путь в текущем отборе Лиги чемпионов еще со второго раунда, на которым не без труда справился с литовским «Жальгирисом», сыграв вничью 2:2 на выезде и победив 1:0 дома.

Затем стамбульский коллектив не оставил шансов словенской «Олимпии» из Любляны, разгромив ее в первой игре в гостях 3:0, после чего на своем поле выиграл скромнее -1:0.

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«Львы» также успели стартовать и в новом розыгрыше турецкой Суперлиги, проведя уже там два поединка и набрав в них четыре очка, не пропустив еще ни одного гола.

«Молде»

«Мольде» также в текущем розыгрыше Лиги чемпионов стартовал со второго квалификационного раунда, в котором справился с финским «ХИКом».

В первой игре в Хельсинки «сине-белые» проиграли со счетом 0:1, однако дома смогли взять реванш, победив со счетом 2:0, и прошли по сетке дальше.

На предыдущем же этапе чемпион Норвегии играл с сенсацией этого отбора ЛЧ — фарерским клубом «КИ Клаксвик». В гостях он проиграл 1:2, но дома смог выиграть 2:0, вырвав победу только по итогам дополнительного времени.

В чемпионате Норвегии, где сыграно уже почти треть пути, «Мольде» находится на четвертой позиции и вряд ли сможет защитить свой титул, так как отстает от дуэта лидеров аж на десять очков.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.62, победа «Мольде» — 4.98, ничья — 4.25.

Проход: «Галатасарая» — 1.09, «Молде» — 7.25.

Прогнозируем, что чемпион Турции и во второй игре докажет свое превосходство, но на этот раз победит без пропущенных мячей.

И также не исключаем, что данный матч команды будут доигрывать не полными составами. В общем, ставим еще здесь на красную карточку.