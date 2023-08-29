ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом» Энди Руис и Энтони Джошуа5 самых громких апсетов в боксе в 21 веке «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 21:57
    • Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»
  • 21:28
    • «Ювентус» дома не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Шпоры» быстро добьются своего

    «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 29 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Тоттенхэм
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Кулусевски
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:45 мск. «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фулхэм»

    Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Дачники» пока занимают 11 место в турнирной таблице.

    По всей вероятности, «Фулхэму» предстоит борьба за выживание в элите. Главной причиной этого может стать отъезд лидера атак Александра Митровича.

    Предыдущий тур чемпионата команда провела продуктивно. «Фулхэм» расписал боевой паритет с «Арсеналом» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    А вот поединки с «Тоттенхэмом» для команды складываются ужасно. Из пяти последних очных встреч проиграно четыре.

    «Фулхэм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. «Коттеджеры» мотивированы дать бой крепким землякам.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в АПЛ стартовал вполне себе прилично. В трех стартовых поединках команда смогла набрать 7 очков.

    Главной ценностью «шпор» являются надежные тылы. В трех первых турах в ворота лондонцев влетело всего 2 мяча.

  • Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето
  • Упущенная «канонирами» домашняя победа — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тоттенхэм» легко и непринужденно расправился с «Борнмутом» (2:0).

    Лондонцы постепенно привыкают играть без Харри Кейна. Ришарлисон постарается стать полноценной заменой экс-капитану.

    И уж точно «Тоттенхэм» будет активно атаковать. Даже при некоторой кадровой ротации «шпоры» должны проходить «дачников».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.92.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Фулхэма» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.84.

    «Тоттенхэм» мотивирован побороться за трофей, так что ждем от команды высокой стартовой активности.

    Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Китай — Южный Судан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Венесуэла — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Иран
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грузия — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пуэрто-Рико — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Греция — США
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Супер Нова — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мухова — Хантер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машарова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Грачева — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» быстро добьются своего
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры