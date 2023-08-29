«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:45 мск. «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Дачники» пока занимают 11 место в турнирной таблице.

По всей вероятности, «Фулхэму» предстоит борьба за выживание в элите. Главной причиной этого может стать отъезд лидера атак Александра Митровича.

Предыдущий тур чемпионата команда провела продуктивно. «Фулхэм» расписал боевой паритет с «Арсеналом» (2:2).

Все прогнозы на футбол

А вот поединки с «Тоттенхэмом» для команды складываются ужасно. Из пяти последних очных встреч проиграно четыре.

«Фулхэм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. «Коттеджеры» мотивированы дать бой крепким землякам.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в АПЛ стартовал вполне себе прилично. В трех стартовых поединках команда смогла набрать 7 очков.

Главной ценностью «шпор» являются надежные тылы. В трех первых турах в ворота лондонцев влетело всего 2 мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тоттенхэм» легко и непринужденно расправился с «Борнмутом» (2:0).

Лондонцы постепенно привыкают играть без Харри Кейна. Ришарлисон постарается стать полноценной заменой экс-капитану.

И уж точно «Тоттенхэм» будет активно атаковать. Даже при некоторой кадровой ротации «шпоры» должны проходить «дачников».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.92.

На викторию «Фулхэма» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.84.

«Тоттенхэм» мотивирован побороться за трофей, так что ждем от команды высокой стартовой активности .

Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.