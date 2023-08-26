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    Парижане начнут без увертюр!

    ПСЖ — «Ланс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ланс»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 августа, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Августа 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Парижанам, похоже, не избежать кризиса. Исход лидеров в летнее межсезонье не может не повлиять на результаты команды.

    В двух первых турах чемпионата ПСЖ разжился лишь двумя очками. Для чемпиона и сильнейшего клуба Франции такой старт сродни позору.

    В минувшем туре Лиги 1 ПСЖ вновь потерял драгоценные очки. На выезде команда не сумела переиграть «Тулузу» (1:1).

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    Да и стартовый тур принес команде лишь разочарование. Парижане расписали сухую мировую с «Лорьяном».

    И уж точно ПСЖ в этом поединке будет максимально активен в атаке. Основные надежды традиционно возлагаются на талант Килиана Мбаппе.

    «Ланс»

    Эта команда начала новый сезон просто ужасающе. Сейчас она находится на 14 месте, набрав лишь одно очко в двух первых турах.

    «Ланс» не имеет в своем составе звезд. Да и уход Лои Опенды и Секо Фофаны уже заметно сказывается на игре команды.

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    • Свой предыдущий поединок команда также вряд ли запишет себе в актив. Дома «Ланс» не смог переиграть «Ренн» (1:1).

    До того команда сенсационно уступила «Бресту» (2:3). Так что пора бы «Лансу» выбираться из непростой психологической ситуации.

    Гости уж точно намерены дать бой парижанам. В последние годы команда традиционно оказывает достойное сопротивление ПСЖ.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.60.

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    На викторию «Ланса» дают — 5.77, ничья оценена — в 4.64.

    Атака парижан во главе с Мбаппе уже должна начинать проявлять свои лучшие качества.

    Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

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    ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Парижане начнут без увертюр!
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