ПСЖ
Парижанам, похоже, не избежать кризиса. Исход лидеров в летнее межсезонье не может не повлиять на результаты команды.
В двух первых турах чемпионата ПСЖ разжился лишь двумя очками. Для чемпиона и сильнейшего клуба Франции такой старт сродни позору.
В минувшем туре Лиги 1 ПСЖ вновь потерял драгоценные очки. На выезде команда не сумела переиграть «Тулузу» (1:1).
Да и стартовый тур принес команде лишь разочарование. Парижане расписали сухую мировую с «Лорьяном».
И уж точно ПСЖ в этом поединке будет максимально активен в атаке. Основные надежды традиционно возлагаются на талант Килиана Мбаппе.
«Ланс»
Эта команда начала новый сезон просто ужасающе. Сейчас она находится на 14 месте, набрав лишь одно очко в двух первых турах.
«Ланс» не имеет в своем составе звезд. Да и уход Лои Опенды и Секо Фофаны уже заметно сказывается на игре команды.
Свой предыдущий поединок команда также вряд ли запишет себе в актив. Дома «Ланс» не смог переиграть «Ренн» (1:1).
До того команда сенсационно уступила «Бресту» (2:3). Так что пора бы «Лансу» выбираться из непростой психологической ситуации.
Гости уж точно намерены дать бой парижанам. В последние годы команда традиционно оказывает достойное сопротивление ПСЖ.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.60.
На викторию «Ланса» дают — 5.77, ничья оценена — в 4.64.
Атака парижан во главе с Мбаппе уже
Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.