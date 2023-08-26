ПСЖ сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 августа, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижанам, похоже, не избежать кризиса. Исход лидеров в летнее межсезонье не может не повлиять на результаты команды.

В двух первых турах чемпионата ПСЖ разжился лишь двумя очками. Для чемпиона и сильнейшего клуба Франции такой старт сродни позору.

В минувшем туре Лиги 1 ПСЖ вновь потерял драгоценные очки. На выезде команда не сумела переиграть «Тулузу» (1:1).

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Да и стартовый тур принес команде лишь разочарование. Парижане расписали сухую мировую с «Лорьяном».

И уж точно ПСЖ в этом поединке будет максимально активен в атаке. Основные надежды традиционно возлагаются на талант Килиана Мбаппе.

«Ланс»

Эта команда начала новый сезон просто ужасающе. Сейчас она находится на 14 месте, набрав лишь одно очко в двух первых турах.

«Ланс» не имеет в своем составе звезд. Да и уход Лои Опенды и Секо Фофаны уже заметно сказывается на игре команды.

Свой предыдущий поединок команда также вряд ли запишет себе в актив. Дома «Ланс» не смог переиграть «Ренн» (1:1).

До того команда сенсационно уступила «Бресту» (2:3). Так что пора бы «Лансу» выбираться из непростой психологической ситуации.

Гости уж точно намерены дать бой парижанам. В последние годы команда традиционно оказывает достойное сопротивление ПСЖ.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.60.

На викторию «Ланса» дают — 5.77, ничья оценена — в 4.64.

Атака парижан во главе с Мбаппе уже должна начинать проявлять свои лучшие качества .

Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.