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    «Быки» упрутся в оборону швабов

    «РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»
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    Тимо Вернер
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 2-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Августа 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 21:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «РБ Лейпциг»

    Эта команда все никак не может побороться за Серебряную салатницу. «РБ Лейпциг» имеет огромные амбиции, но с результатами не складывается.

    Зато Суперкубок Германии «быкам» покорился. Команда сенсационно разгромила чемпиона «Баварию», отправив в ворота соперника три безответных мяча.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Штутгарт

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  • 1.474.706.50Бонус$9500
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    А вот стартовый тур чемпионата команде не удался. «РБ Лейпциг» уступил довольно крепкому «Байеру» (2:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Так что теперь «быкам» точно нужно набирать очки. Очевидно, что «РБ Лейпциг» не теряет надежду наконец-то выиграть Бундеслигу.

    «РБ Лейпциг» наверняка будет активно атаковать. Из пяти последних очных встреч со швабами «быки» выиграли в четырех.

    «Штутгарт»

    Эта команда минувший чемпионат провела скромно. «Штутгарт» лишь в стыковых матчах сохранил место в элите немецкого футбола.

    Более того, швабы выиграли лишь в 7 поединках из 34. Показатель на уровне вылетевших из элиты «Шальке» и «Герты».

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  • 22/08/2023

    • А вот свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Штутгарт» выдал потрясающий старт, разбив «Бохум» (5:0).

    Дублем в том матче отметился Серху Гирасси. Гвинеец в минувшем сезоне забил 12 мячей, и вполне способен улучшить свои показатели.

    И уж точно «Штутгарт» постарается дать бой одной из сильнейших команд чемпионата. Швабы будут цепляться за очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 6.46, ничья оценена — в 4.81.

    Швабы стартовали уж очень мощно, тогда как «РБ Лейпциг» еще не отошел от неудачи в первом туре.

    Наш прогноз — Победа «Штутгарта» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.68. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.51.

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    «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» упрутся в оборону швабов
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