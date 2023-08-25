«РБ Лейпциг»
Эта команда все никак не может побороться за Серебряную салатницу. «РБ Лейпциг» имеет огромные амбиции, но с результатами не складывается.
Зато Суперкубок Германии «быкам» покорился. Команда сенсационно разгромила чемпиона «Баварию», отправив в ворота соперника три безответных мяча.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Штутгарт
А вот стартовый тур чемпионата команде не удался. «РБ Лейпциг» уступил довольно крепкому «Байеру» (2:3).
Так что теперь «быкам» точно нужно набирать очки. Очевидно, что «РБ Лейпциг» не теряет надежду наконец-то выиграть Бундеслигу.
«РБ Лейпциг» наверняка будет активно атаковать. Из пяти последних очных встреч со швабами «быки» выиграли в четырех.
«Штутгарт»
Эта команда минувший чемпионат провела скромно. «Штутгарт» лишь в стыковых матчах сохранил место в элите немецкого футбола.
Более того, швабы выиграли лишь в 7 поединках из 34. Показатель на уровне вылетевших из элиты «Шальке» и «Герты».
А вот свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Штутгарт» выдал потрясающий старт, разбив «Бохум» (5:0).
Дублем в том матче отметился Серху Гирасси. Гвинеец в минувшем сезоне забил 12 мячей, и вполне способен улучшить свои показатели.
И уж точно «Штутгарт» постарается дать бой одной из сильнейших команд чемпионата. Швабы будут цепляться за очки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.53.
На викторию «Штутгарта» дают — 6.46, ничья оценена — в 4.81.
Наш прогноз — Победа «Штутгарта» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.68. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.51.