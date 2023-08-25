«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 2-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Эта команда все никак не может побороться за Серебряную салатницу. «РБ Лейпциг» имеет огромные амбиции, но с результатами не складывается.

Зато Суперкубок Германии «быкам» покорился. Команда сенсационно разгромила чемпиона «Баварию», отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Штутгарт 1X2Новым игрокам 1.474.706.50Бонус$9500

А вот стартовый тур чемпионата команде не удался. «РБ Лейпциг» уступил довольно крепкому «Байеру» (2:3).

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Так что теперь «быкам» точно нужно набирать очки. Очевидно, что «РБ Лейпциг» не теряет надежду наконец-то выиграть Бундеслигу.

«РБ Лейпциг» наверняка будет активно атаковать. Из пяти последних очных встреч со швабами «быки» выиграли в четырех.

«Штутгарт»

Эта команда минувший чемпионат провела скромно. «Штутгарт» лишь в стыковых матчах сохранил место в элите немецкого футбола.

Более того, швабы выиграли лишь в 7 поединках из 34. Показатель на уровне вылетевших из элиты «Шальке» и «Герты».

А вот свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Штутгарт» выдал потрясающий старт, разбив «Бохум» (5:0).

Дублем в том матче отметился Серху Гирасси. Гвинеец в минувшем сезоне забил 12 мячей, и вполне способен улучшить свои показатели.

И уж точно «Штутгарт» постарается дать бой одной из сильнейших команд чемпионата. Швабы будут цепляться за очки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.53.

На викторию «Штутгарта» дают — 6.46, ничья оценена — в 4.81.

Швабы стартовали уж очень мощно , тогда как «РБ Лейпциг» еще не отошел от неудачи в первом туре.

Наш прогноз — Победа «Штутгарта» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.68. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.51.