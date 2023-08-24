«Славия» сыграет на своем поле с украинской командой «Заря» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. «Славия» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

«Славия» — обладатель Кубка Чехии, команда миновала первые два раунда квалификации еврокубков и получила прямую путевку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы.

На этой стадии «Славия» оказалась сильнее украинского клуба «Днепр-1» (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Коэффициенты матча Славия П — Заря 1X2Новым игрокам 1.206.8014.00Бонус$9500

Пражский клуб не проигрывает вот уже 15 матчей: 13 побед и 2 ничьи. В последний раз «Славия» уступила «Спарте» (2:3), было это 13 мая в рамках чемпионата Чехии.

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Стартовал новый розыгрыш чемпионата Чехии. «Славия» идет в лидерах, в 5-х матчах пражане одержали 5 победы, набрав 15 очков.

«Заря»

«Заря» слабо стартовала в чемпионате Украины. В четырех турах клуб из Луганска набрал 4 очка и расположился на 10-м месте.

Матч 4-го тура украинского первенства для «Зари» завершился мирным исходом, была зафиксирована ничья с «Александрией» (0:0).

В еврокубках команда только стартует. «Заря» миновала первые три стадии квалификации.

В летнее межсезонье «Заря» провела пять товарищеских матчей: 3 победы и 2 проигрыша.

Уступили в играх с «Мотором» из Люблина (1:3) и «Ружомбероком» (1:2). А еще были обыграны «Михайловце» (2:1), «Сталь Мелец» (1:0), «Р.Жешув» (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Славия» можно поставить за 1.23, ничью оценивают в 6.55. А на победу «Зари» — 11.00.

Прогноз: Интересная пара команд, в матче которого можно увидеть яркую и зрелищную игру с забитыми мячами.

Ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.19.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.14.