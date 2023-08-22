«Антверпен» сыграет на своем поле АЕК в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:00 мск. «Антверпен» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

По итогам прошлого сезона «Антверпен» неожиданно стал чемпионом Бельгии. Клуб всего лишь на один балл опередил конкурента «Генка», который стал вторым.

«Антверпен» стал чемпионом Бельгии впервые с 1957 года. Для команды этот чемпионский титул стал пятым в истории. При этом он сделал дубль, выиграв еще и кубок страны.

Коэффициенты матча Антверпен — АЕК Афины 1X2Новым игрокам 2.153.553.30Бонус$9500

В новой кампании бельгийского чемпионата клуб уже провед четыре матча. В его активе семь очков после двух побед, одной ничьей и одного поражения.

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Коллектив потерпел одно поражение в шести последних поединках во всех турнирах при четырех победах, одной ничьей и одного поражения, что говорит о неплохой форме хозяев.

АЕК

Афиняне прошли одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Греки при трагических обстоятельствах смерти своего фаната в стычке прошли «Динамо» Загреб, одержав одну победу 2:1 и сыграв вничью 1:1.

Греческий клуб в прошлом сезоне оформил золотой дубль. Он выиграл чемпионат и Кубок Греции. Сезон был завершен победой над ПАОКом (2:0).

В межсезонье команда провела 5 товарищеских игр, 4 из которых завершились ее победой. В трех из четырех спаррингов АЕК выиграл всухую.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти победах, поэтому у афинян определенно есть шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Антверпен», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех АЕКа оценивается в 3,27, ничья — в 3,56.

В шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — АЕК не проиграет и обе команды забьют за 2,66, ведь в трех последних матчах гости не уступили, при этом оба соперника отличились голами.