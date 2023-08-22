«Антверпен»
По итогам прошлого сезона «Антверпен» неожиданно стал чемпионом Бельгии. Клуб всего лишь на один балл опередил конкурента «Генка», который стал вторым.
«Антверпен» стал чемпионом Бельгии впервые с 1957 года. Для команды этот чемпионский титул стал пятым в истории. При этом он сделал дубль, выиграв еще и кубок страны.
Коэффициенты матча Антверпен — АЕК Афины
В новой кампании бельгийского чемпионата клуб уже провед четыре матча. В его активе семь очков после двух побед, одной ничьей и одного поражения.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Коллектив потерпел одно поражение в шести последних поединках во всех турнирах при четырех победах, одной ничьей и одного поражения, что говорит о неплохой форме хозяев.
АЕК
Афиняне прошли одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Греки при трагических обстоятельствах смерти своего фаната в стычке прошли «Динамо» Загреб, одержав одну победу 2:1 и сыграв вничью 1:1.
Греческий клуб в прошлом сезоне оформил золотой дубль. Он выиграл чемпионат и Кубок Греции. Сезон был завершен победой над ПАОКом (2:0).
В межсезонье команда провела 5 товарищеских игр, 4 из которых завершились ее победой. В трех из четырех спаррингов АЕК выиграл всухую.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти победах, поэтому у афинян определенно есть шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Антверпен», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех АЕКа оценивается в 3,27, ничья — в 3,56.
В шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.
Еще один вариант ставки — АЕК не проиграет и обе команды забьют за 2,66, ведь в трех последних матчах гости не уступили, при этом оба соперника отличились голами.