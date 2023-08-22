ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Мастер-класс от Вендела. Эксперименты Абаскаля привели к фиаско в матче с «Зенитом» Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла» The Texas Chainsaw Massacre GameАтмосферная классика с плоской механикой. Обзор The Texas Chainsaw Massacre Game
  • 07:52
    • Джокович — чемпион «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:31
    • Автогол Джикии помог «Зениту» победить «Спартак»
  • 08:24
    • Касаткина снова стала первой ракеткой России
  • 23:48
    • Гол и ассист Влаховича помогли «Ювентусу» разгромить «Удинезе»
  • 22:34
    • «Барселона» одержала победу над «Кадисом»
  • 21:56
    • «Ахмат» разгромил «Оренбург» в первом матче Ромащенко
  • 20:34
    • «Челси» в большинстве уступил «Вест Хэму», Фернандес не забил пенальти
    Все новости спорта

    АЕК сдержит «Антверпен»?

    «Антверпен» — АЕК. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 22 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на АЕК Афины Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Антверпен» — АЕК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Антверпен» — фаворит матча
    «Антверпен» сыграет на своем поле АЕК в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:00 мск. «Антверпен» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Августа 2023 года
    Антверпен
  • Антверпен
    •  Антверпен 22:00 АЕК Афины АЕК Афины
  • Афины
    •

    «Антверпен»

    По итогам прошлого сезона «Антверпен» неожиданно стал чемпионом Бельгии. Клуб всего лишь на один балл опередил конкурента «Генка», который стал вторым.

    «Антверпен» стал чемпионом Бельгии впервые с 1957 года. Для команды этот чемпионский титул стал пятым в истории. При этом он сделал дубль, выиграв еще и кубок страны.

    Коэффициенты матча Антверпен — АЕК Афины

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.553.30Бонус$9500
    •

    В новой кампании бельгийского чемпионата клуб уже провед четыре матча. В его активе семь очков после двух побед, одной ничьей и одного поражения.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Коллектив потерпел одно поражение в шести последних поединках во всех турнирах при четырех победах, одной ничьей и одного поражения, что говорит о неплохой форме хозяев.

    АЕК

    Афиняне прошли одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Греки при трагических обстоятельствах смерти своего фаната в стычке прошли «Динамо» Загреб, одержав одну победу 2:1 и сыграв вничью 1:1.

    Греческий клуб в прошлом сезоне оформил золотой дубль. Он выиграл чемпионат и Кубок Греции. Сезон был завершен победой над ПАОКом (2:0).

  • Финал квалификации. Кто добрался до стыкового раунда?
  • В шаге от группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. До раунда плей-офф добрались 9 не чужих нам команд
  • 19/08/2023

    • В межсезонье команда провела 5 товарищеских игр, 4 из которых завершились ее победой. В трех из четырех спаррингов АЕК выиграл всухую.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти победах, поэтому у афинян определенно есть шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Антверпен», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех АЕКа оценивается в 3,27, ничья — в 3,56.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — АЕК не проиграет и обе команды забьют за 2,66, ведь в трех последних матчах гости не уступили, при этом оба соперника отличились голами.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Сердарушич — Гинар
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Росол — Мёллекер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Родригес Таверна — Вессельс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Стивенс — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наварро — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мария — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Андижан — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Андреева — Уильямс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Александрова — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Дэвис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Калинина — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бегу — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Гарсия — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Антверпен» — АЕК: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на футбол. АЕК сдержит «Антверпен»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры