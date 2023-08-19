«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Сельты» во 2-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 19 августа, начало — в 18:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Летом «доностьяррас» смотрятся не столь убедительно. «Реал Сосьедад» выиграл лишь в двух контрольных встречах из пяти.

Вот и первом туре нового сезона чемпионата Испании клуб не выиграл. На своем поле он потерял очки с «Жироной» (1:1).

В прошлом сезоне баски смогли попасть в топ-4, благодаря чему пробились в Лигу чемпионов. Они уступили в таблице лишь «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико».

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Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, а значит он выглядит фаворитом грядущей игры.

«Сельта»

Команда минувший сезон провела неудачно. «Сельта» заняла лишь 13-е место в Примере, и какое-то время даже сражалась за выживание.

Более того, гандикап от опасной зоны составил всего три очка. Да и выиграл клуб из Виго лишь в 11 матчах из 38.

«Сельта» неудачно провела свой последний поединок. В стартовом туре нового сезона Ла Лиги галисийцы потерпели поражение от «Осасуны» (0:2).

Этот проигрыш прервал победную серию коллектива в три поединка кряду, поэтому его форма выглядит противоречиво.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Сельты» оценивается в 5,00, ничья — в 3,50.

Хозяева не проиграли в четырех последних матчах при двух победах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет 1-й тайм и матч за 2,63.

Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3,26, ведь хозяева — фаворит матча, а в четырех последних играх было забито меньше 2,5 голов.