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    Сможет ли «Динамо» Загреб совершить камбэк в Греции?

    АЕК — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 19 августа 2023 года

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    «Динамо» Загреб проиграло в первом матче
    АЕК Афины сыграет на своем поле против «Динамо» Загреб в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 августа, начало — в 21:45 мск. АЕК — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Августа 2023 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 21:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    АЕК

    В первом матче АЕК сумел увезти домой победу со счетом 2:1, поэтому теперь на своем поле он может сыграть даже вничью, чтобы выйти в раунд плей-офф.

    Греческий клуб в прошлом сезоне оформил золотой дубль. Он выиграл чемпионат и Кубок Греции. Сезон был завершен победой над ПАОКом (2:0).

    Коэффициенты матча АЕК Афины — Динамо З

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    В межсезонье команда провела 5 товарищеских игр, 4 из которых завершились ее победой. В трех из четырех спаррингов АЕК выиграл всухую.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Коллектив выиграл пять последних поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, поэтому у него отличные шансы выйти в следующий круг.

    «Динамо» Загреб

    В первом матче «Динамо» уступило на своем поле со счетом 1:2. Таким образом, теперь ему нужно совершить пусть не чудо, но решить сложную задачу выиграть в гостях с разницей в два гола.

    Загребцы уже успели выиграть первый трофей в этом сезоне. Они взяли Суперкубок Хорватии, одолев «Хайдук» (1:0).

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    • Чемпионат Хорватии команда начала с поражения, уступив тому же «Хайдуку» 1:2. Позже хозяева разгромили «Истру» (3:0) и сыграли вничью с «Горицей» (0:0).

    Поражение от АЕКа в последнем поединке прервало беспроигрышную серию коллектива в четыре игры при трех победах и одной ничьей, так что у гостей также, в целом, неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом АЕК, коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех «Динамо» Загреб оценивается в 3,83, ничья — в 3,56.

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    В шести из восьми последних матчей хозяев по крайней один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

    Еще один вариант ставки — АЕК выиграет за 1,95, ведь хозяева выиграли пять последних матчей.

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    АЕК — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» Загреб совершить камбэк в Греции?
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