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    «Бавария» не будет тянуть с голом

    «Вердер» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Германии, 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Бавария»
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    Гарри Кейн
    В пятницу, 18 августа, в первом туре Бундеслиги сезона 2023/24 «Вердер» в Бремене на «Везерштадион» сыграет против мюнхенской «Баварии». Начало поединка намечено на 21:30 по мск. «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Августа 2023 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 21:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Вердер»

    Клуб из города Бремен после годового отсутствия в элите в прошлом сезоне вернулся в Бундеслигу и финишировал на 13 позиции в турнирке, опередив лишь на три очка опасную зону.

    «Вердер» за 34 проведенные игры смог выиграть всего в десяти из них, шесть встреч он еще свел вничью и потерпел аж 18 фиаско, разница мячей составила 51:64.

    Коэффициенты матча Вердер — Бавария

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    В межсезонье «музыканты» провели аж семь спаррингов, в которых сперва трижды победили, затем три встречи свели вничью и в заключительной контрольной игре уступили французскому «Страсбуру» 1:2.

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    Новый же сезон «зелено-белые» начали неудачно, проиграв в матче Кубка Германии «Виктории Кельн» со счетом 2:3 из третьей лиги и завершили борьбу на турнире.

    «Бавария»

    Команда их Мюнхена в минувшем сезоне выиграла чемпионата Германии в 11 раз подряд. Однако решив судьбу золота только в последнем туре, до которого она отставала от дортмундской «Боруссии» на два очка.

    В заключительной игре первенства «Бавария» одолела в гостях со счетом 2:1 «Кельн», а «шмели» допустили осечку, сыграв дома вничью с «Майнцем» 2:2. В итоге обе команды набрали по 71 баллу, но баварцы опередили конкурента по дополнительным показателям.

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    В межсезонье «красных» покинул Садио Мане, перебравшийся в Саудовскую Аравию, а ему на смену пришел Гарри Кейн из «Тоттенхэма». В спаррингах же команда выиграла четыре игры из пяти при одном проигрыше от «Ман Сити» 1:2.

    Новый сезон «звезда юга» начала просто ужасно, проиграв на своем поле в матче Суперкубка Германии «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

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    В прошлом чемпионате «Бавария» дважды одолела «Вердер» — 6:1 на своем поле и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Баварии» — 1.31, победа «Вердера» — 9.65, ничья — 6.78.

    Злая «Бавария» после осечки в Суперкубке наверняка не будет тянуть с забитым мячом и зрители увидят гол еще в дебюте встречи.

    Также еще можно поставить на то, что мюнхенцы выиграют и матч будет очень результативным.

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    «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» не будет тянуть с голом
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