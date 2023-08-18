В пятницу, 18 августа, в первом туре Бундеслиги сезона 2023/24 «Вердер» в Бремене на «Везерштадион» сыграет против мюнхенской «Баварии». Начало поединка намечено на 21:30 по мск. «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

Клуб из города Бремен после годового отсутствия в элите в прошлом сезоне вернулся в Бундеслигу и финишировал на 13 позиции в турнирке, опередив лишь на три очка опасную зону.

«Вердер» за 34 проведенные игры смог выиграть всего в десяти из них, шесть встреч он еще свел вничью и потерпел аж 18 фиаско, разница мячей составила 51:64.

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В межсезонье «музыканты» провели аж семь спаррингов, в которых сперва трижды победили, затем три встречи свели вничью и в заключительной контрольной игре уступили французскому «Страсбуру» 1:2.

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Новый же сезон «зелено-белые» начали неудачно, проиграв в матче Кубка Германии «Виктории Кельн» со счетом 2:3 из третьей лиги и завершили борьбу на турнире.

«Бавария»

Команда их Мюнхена в минувшем сезоне выиграла чемпионата Германии в 11 раз подряд. Однако решив судьбу золота только в последнем туре, до которого она отставала от дортмундской «Боруссии» на два очка.

В заключительной игре первенства «Бавария» одолела в гостях со счетом 2:1 «Кельн», а «шмели» допустили осечку, сыграв дома вничью с «Майнцем» 2:2. В итоге обе команды набрали по 71 баллу, но баварцы опередили конкурента по дополнительным показателям.

Календарь и таблица Бундеслиги

В межсезонье «красных» покинул Садио Мане, перебравшийся в Саудовскую Аравию, а ему на смену пришел Гарри Кейн из «Тоттенхэма». В спаррингах же команда выиграла четыре игры из пяти при одном проигрыше от «Ман Сити» 1:2.

Новый сезон «звезда юга» начала просто ужасно, проиграв на своем поле в матче Суперкубка Германии «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

В прошлом чемпионате «Бавария» дважды одолела «Вердер» — 6:1 на своем поле и 2:1 на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Баварии» — 1.31, победа «Вердера» — 9.65, ничья — 6.78.

Злая «Бавария» после осечки в Суперкубке наверняка не будет тянуть с забитым мячом и зрители увидят гол еще в дебюте встречи.

Также еще можно поставить на то, что мюнхенцы выиграют и матч будет очень результативным.