18 августа во втором туре английской Премьер-лиги сезона 2023/24 «Ноттингем Форест» на своей арене сразится с «Шеффилд Юнайтед». Начало — в 19:30 по мск. «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Красные» с поражения стартовали в новом сезоне английского первенства. «Форест» на выезде дал бой, но все же уступил одному из фаворитов всего сезона — лондонскому «Арсеналу» (1:2).

В прошлом сезоне команда из Уэст-Бриджфорда до последнего боролась за выживание и все же смогла спастись. «Ловкие деревья» набрали 38 очков в 38 матчах и заняли шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.853.554.50Бонус$9500

Также «лесники» смогли дойти до полуфинала Кубка английской лиги. Правда, там их ждал «Манчестер Юнайтед», который не оставил шансов «Ноттингему Форест» (0:2, 0:3). В Кубке Англии коллектив проиграл на очень ранней стадии.

Все прогнозы на АПЛ

Во время подготовки к сезону подопечные Стива Купера провели большое количество товарищеских матчей. Были добыты победы над «Ноттс Каунти» (1:0) и «Леванте» (2:1). Команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0), но проиграла «Валенсии» (0:1), «Лидсу» (0:2), ПСВ (0:1) и «Ренну» (0:5.

«Шеффилд Юнайтед»

«Красно-бело-черные» по итогам прошлого сезона смогли вернуться в английскую Премьер-лигу. «Клинки» заняли второе место в Чемпионшипе и напрямую шагнули в элиту. Они набрали 91 очко в 46 матчах и пропустили вперед только «Бернли».

Также команда из Шеффилда достаточно неожиданно смогла дойти до полуфинала Кубка Англии. Там «Юнайтед» на «Манчестер Сити», который и не испытал проблем с командой Чемпионшипа, отправив в ее ворота три безответных мяча.

Новый сезон для «Шеффилд Юнайтед» начался с поражения. Команда из одноименного города в родных стенах уступили «Кристал Пэлас» (0:1) Это только начало и думается, что шеффилдский коллектив обязательно попортит нервы всем командам.

Во время учебно-тренировочных сборов подопечные Пола Хекингботтома также проводили спарринги. Они добились побед в противостояниях с «Честерфилдом» (2:0) и «Дерби Каунти» (3:1), но проиграли «Ротерхэму» (0:1), «Жироне» (0:2) и «Штутгарту» (0:3). Также была ничья с «Эшторилом».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» можно поставить за 1.87.

Ничью оценивают в 3.55, а победу «Шеффилд Юнайтед» — в 4.50.

Хозяева выглядят посильнее, поэтому поставим на победу «Ноттингем Форест».

Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом поединке смогут забить.