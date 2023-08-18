«Аль-Наср»
Эта команда традиционно борется за самые высокие места. Плюс в новый сезон «Аль-Наср» вступил с заметным кадровым усилением.
Криштиану Роналду иногда способен вытащить отдельный поединок. Плюс наверняка поможет команде Садио Мане.
Стартовый тур команда провела неудачно. «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Иттифака», хотя по ходу встречи вел в счете.
Матчи с «Аль-Таавуном» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Аль-Наср» выиграл в четырех.
«Аль-Наср» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Нужно срочно добывать первую победу в чемпионате!
«Аль-Таавун»
Эта команда в чемпионате Саудовской Аравии котируется достаточно высоко. Прошлый сезон был завершен на 5 позиции.
Причем «Аль-Таавун» проиграл все три своих летних контрольных матча. Причем команда пропустила в них 9 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Аль-Таавун» не смог переиграть «Аль-Фат» (1:1).
В составе команде не найдешь звезд. Впрочем, она всегда отличается бойцовскими качествами.
И уж точно «Аль-Таавун» постарается дать бой столь сильному сопернику. Почти год назад команде удалось обыграть «Аль-Наср» (1:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.26.
На викторию «Аль-Таавуна» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.
«Аль-Наср» сильнее соперника, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.60.