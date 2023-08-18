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    «Аль-Наср» забивает и… пропускает?!

    «Аль-Наср» — «Аль-Таавун». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 18 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Таавуном» в рамках 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 18 Августа 2023 года
    Al Nassr FC
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Al Nassr FC 21:00 Al Taawoun Al Taawoun
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Наср»

    Эта команда традиционно борется за самые высокие места. Плюс в новый сезон «Аль-Наср» вступил с заметным кадровым усилением.

    Криштиану Роналду иногда способен вытащить отдельный поединок. Плюс наверняка поможет команде Садио Мане.

    Стартовый тур команда провела неудачно. «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Иттифака», хотя по ходу встречи вел в счете.

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    Матчи с «Аль-Таавуном» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Аль-Наср» выиграл в четырех.

    «Аль-Наср» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Нужно срочно добывать первую победу в чемпионате!

    «Аль-Таавун»

    Эта команда в чемпионате Саудовской Аравии котируется достаточно высоко. Прошлый сезон был завершен на 5 позиции.

    Причем «Аль-Таавун» проиграл все три своих летних контрольных матча. Причем команда пропустила в них 9 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Аль-Таавун» не смог переиграть «Аль-Фат» (1:1).

    В составе команде не найдешь звезд. Впрочем, она всегда отличается бойцовскими качествами.

    И уж точно «Аль-Таавун» постарается дать бой столь сильному сопернику. Почти год назад команде удалось обыграть «Аль-Наср» (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.26.

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    На викторию «Аль-Таавуна» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.

    «Аль-Наср» сильнее соперника, однако имеет сложности с надежностью своих тылов.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.60.

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    «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» забивает и… пропускает?!
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