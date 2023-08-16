ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Хаотичная ничья на «Стэмфорд Бридж». «Ливерпуль» и «Челси» показали, зачем им Кайседо Гарри Кейн«Они прогнутся». История непростого перехода Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» Александр НикишинТоп-5 профессиональных хоккеистов, которые не играют в НХЛ
  • 08:00
    • Самсонова проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале
  • 11:43
    • «Челси» заплатит 45 млн фунтов за вингера «Кристал Пэлас»
  • 11:15
    • Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
  • 11:05
    • «Барселона» подпишет защитника «Манчестер Сити»
  • 10:29
    • В ЦСКА высказались о возможном переходе экс-игрока сборной Англии и «МЮ»
  • 08:31
    • Названы претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии
  • 08:15
    • Самсонова впервые стала первой ракеткой России
    Все новости спорта

    «Палмейрас» и «Крузейро» устроят знатную перестрелку?

    «Палмейрас» — «Крузейро». Ставка (к. 2.04) и прогноз на чемпионат Бразилии 15 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Крузейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Палмейрас» проиграл лишь один из шести последних матчей во всех турнирах
    «Палмейрас» сыграет на своем поле против «Крузейро» в рамках 19-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 01:00 мск. «Палмейрас» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 16 Августа 2023 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 01:00 Крузейро Крузейро
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

    О борьбе за чемпионство уже не может быть и речи — отставание от идущего первым «Ботафого» составляет 16 очков.

    «Палмейрас» проиграл лишь один из шести последних матчей во всех турнирах.

    Исключением на этом отрезке стала недавняя гостевая встреча с «Флуминенсе» (1:2).

    Но также важно отметить, что у команды Абела Феррейры лишь три победы в десяти предыдущих матчах в рамках чемпионата.

    Правда, есть еще несколько цифр, которые нельзя игнорировать. «Палмейрас» одержал пять побед и потерпел только одно поражение в восьми последних матчах Серии А на своем поле.

    Дома «Палмейрас» забивает в среднем за игру два гола.

    «Крузейро»

    «Крузейро» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 18-ти матчах 23 очка.

    Клуб из Белу-Оризонти проиграл только один из семи предыдущих матчей в Серии А, но при этом еще в четырех случаях была зафиксирована ничья.

    Примечательно, что «Крузейро» проиграл только один из восьми гостевых матчей.

    Все прогнозы на теннис

    В остальных команда Пепы одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

    И еще: 15 из своих 19 мячей «Крузейро» забил — в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Палмейрас» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Крузейро» — за 5.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    С одной стороны, здесь есть явный фаворит, но все равно настораживает, что «Крузейро», типичный середняк, чересчур хорошо играет в гостях.

    В общем, лучше проявить осторожность и сделать ставку на голы.

    Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 1,5 за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Алания — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чжу — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Уильямс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Стивенс — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Свитолина — Возняцки
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Остапенко — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Наеф — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мухова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Коллинз — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Киз — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Квитова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Касаткина — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вондроушова — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Палмейрас» — «Крузейро»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» и «Крузейро» устроят знатную перестрелку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры