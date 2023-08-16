«Палмейрас» сыграет на своем поле против «Крузейро» в рамках 19-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 01:00 мск. «Палмейрас» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

О борьбе за чемпионство уже не может быть и речи — отставание от идущего первым «Ботафого» составляет 16 очков.

«Палмейрас» проиграл лишь один из шести последних матчей во всех турнирах.

Исключением на этом отрезке стала недавняя гостевая встреча с «Флуминенсе» (1:2).

Но также важно отметить, что у команды Абела Феррейры лишь три победы в десяти предыдущих матчах в рамках чемпионата.

Правда, есть еще несколько цифр, которые нельзя игнорировать. «Палмейрас» одержал пять побед и потерпел только одно поражение в восьми последних матчах Серии А на своем поле.

Дома «Палмейрас» забивает в среднем за игру два гола.

«Крузейро»

«Крузейро» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 18-ти матчах 23 очка.

Клуб из Белу-Оризонти проиграл только один из семи предыдущих матчей в Серии А, но при этом еще в четырех случаях была зафиксирована ничья.

Примечательно, что «Крузейро» проиграл только один из восьми гостевых матчей.

Все прогнозы на теннис

В остальных команда Пепы одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

И еще: 15 из своих 19 мячей «Крузейро» забил — в гостях.

Прогноз и ставка

На «Палмейрас» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Крузейро» — за 5.85.

С одной стороны, здесь есть явный фаворит, но все равно настораживает, что «Крузейро», типичный середняк, чересчур хорошо играет в гостях.

В общем, лучше проявить осторожность и сделать ставку на голы.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 1,5 за 2.04.