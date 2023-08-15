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    «Бачка-Топола» — «Брага». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 15 августа 2023 года

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    «Брага»
    «Бачка-Топола» сыграет на своем поле против «Браги» в рамках ответного матча полуфинала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:00 мск. «Бачка-Топола» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Бачка-Топола»

    Эта сербская команда является одним из лидеров в своем чемпионате. «Бачка-Топола» довольно успешно стартовала в нынешнем сезоне, но в квалификации ЛЧ команда стоит на пороге вылета.

    В 1-м матче против «Браги» (0:3) «Бачка-Топола» полностью провалилась. Команду попросту задавили, не дав нанести ни одного удара в створ ворот, а португальцы совершили 7 ударов.

    В предстоящем матче перед «Бачка-Тополой» предстоит практически невыполнимая задача — разгромить сильного соперника. Гандикап внушительный, а сербская команда явно не является фаворитом.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Сербии «Бачка-Топола» провела 3 матча, в 2-х из которых одержала победу и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 7 голов при 3-х пропущенных. В матче с «Брагой» остается надеется только на то, что команда перенесет голевой настрой и на этот поединок.

    «Брага»

    Команда только-только начала нынешний сезон, проведя всего пару матчей. Было видно, что «Брага» всерьез настроена на попадание на групповой этап ЛЧ, ведь португальцы просто не оставили шансов «Бачке-Тополу» в 1-м матче.

    Перед ответным поединком «Брага» успела сыграть с «Фамаликаном» в 1-м туре чемпионата Португалии. Команда довольно неожиданно уступила на своем поле (1:2), пропустив решающий гол на 90+5-й минуте встречи.

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    • Стоит отметить, что команда вполне готова к новому сезону, но в последнем матче что-то пошло не так. К примеру, в 6-и товарищеских встречах «Брага» 5 раз победила и однажды сыграла вничью.

    Португальской команде совсем необязательно побеждать в предстоящем матче, главное не развалиться. Вероятно, «Брага» все-таки пройдет своего соперника, но сербская команда будет упираться до последнего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брагу», коэффициент на победу которого равен 1.62. Успех «Бачки-Тополы» оценивается в 5.10, ничья — в 4.15.

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    В предстоящем матче «Бачке-Тополе» нечего терять. Можно предположить, что матч получится обоюдоострым с голами в обе стороны.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бачки-Тополы» 1 больше за 2.35.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1.78

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    «Бачка-Топола» — «Брага»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. Команды сыграют результативно
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