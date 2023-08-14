ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру Madden NFL 24Madden NFL 24: все, что известно о симуляторе американского футбола за несколько дней до релиза «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах
  • 00:27
    • «Реал» обыграл «Атлетик» в Примере, Беллингем забил гол в дебютном матче
  • 23:55
    • ПСЖ не смог забить «Лорьяну» в матче Лиги 1
  • 23:39
    • «Лейпциг» разгромил «Баварию» и стал обладателем Суперкубка Германии, у Ольмо — хет-трик
  • 21:59
    • «Ростов» всухую разгромил «Рубин»
  • 21:35
    • «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу», Исак оформил дубль
  • 22:36
    • «Лас-Пальмас» и «Мальорка» поделили очки в матче Примеры
  • 19:28
    • Дубль Сперцяна обеспечил победу «Краснодару» в матче РПЛ с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Горняки» забьют и… пропустят?!

    «Шахтер» Донецк — «Александрия». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, УПЛ, 14 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Александрия
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Александрия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зубков
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Августа 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 17:00 Александрия Александрия
  • Александрия
    •

    «Шахтер» Донецк

    «Горняки» стартовали в чемпионате Украины неудачно. Команда Патрика ван Леувена уже умудрялась потерять два очка.

    Причем даже победа над «Металлистом 1925» в первом туре получилась сложной (2:1). Да и вообще, игра команды вызывает вопросы.

    В минувшем туре чемпионата «Шахтер» Донецк упустил викторию над «Вересом» (1:1). Более того, в той встрече был удален хавбек Артем Бондаренко.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Александрией» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух поражениях.

    Правда, последний раз «Шахтер» Донецк проиграл оппоненту в очном поединке еще два года назад. Плюс ко всему, пополнил состав «горняков» опытнейший центрбек Дмитрий Чигринский.

    «Александрия»

    Эта команда сейчас находится на 3 месте в таблице. «Александрия» выиграла два своих стартовых поединка, причем оба с минимальным счетом.

    Команда Руслана Ротаня по игре смотрится монолитно. Особенно надежной кажется оборона александрийцев.

  • Трансферный дайджест. 1 — 7 августа
  • Предложение Салаху, а Феликс, Коутиньо и ван де Бек близки к смене команды
  • 07/08/2023

    • Интересно, что оба победных мяча в чемпионате на счету Артема Шулянского. Воспитанник киевского «Динамо» прогрессирует семимильными шагами.

    Свой последний поединок команда также провела удачно. Дома «Александрия» минимально переиграла «Металлист 1925».

    В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Почему бы не воспользоваться не лучшей формой оппонента?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.35.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Александрии» дают — 8.80, ничья оценена — в 5.20.

    Александрийцы традиционно дают бой «горнякам», и наверняка смогут огорчить соперника и в этот раз.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Дакас — Раунтри
  • Бокс
  • Сегодня в 03:40
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дос Аньос — Люке
  • Бокс
  • Сегодня в 04:40
    •  2.22
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Енисей — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Базель — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Клермон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Люцерн — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лугано — Ивердон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лиллестрём — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шахтер» Донецк — «Александрия»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. «Горняки» забьют и… пропустят?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры