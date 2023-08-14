«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Горняки» стартовали в чемпионате Украины неудачно. Команда Патрика ван Леувена уже умудрялась потерять два очка.

Причем даже победа над «Металлистом 1925» в первом туре получилась сложной (2:1). Да и вообще, игра команды вызывает вопросы.

В минувшем туре чемпионата «Шахтер» Донецк упустил викторию над «Вересом» (1:1). Более того, в той встрече был удален хавбек Артем Бондаренко.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Александрией» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух поражениях.

Правда, последний раз «Шахтер» Донецк проиграл оппоненту в очном поединке еще два года назад. Плюс ко всему, пополнил состав «горняков» опытнейший центрбек Дмитрий Чигринский.

«Александрия»

Эта команда сейчас находится на 3 месте в таблице. «Александрия» выиграла два своих стартовых поединка, причем оба с минимальным счетом.

Команда Руслана Ротаня по игре смотрится монолитно. Особенно надежной кажется оборона александрийцев.

Интересно, что оба победных мяча в чемпионате на счету Артема Шулянского. Воспитанник киевского «Динамо» прогрессирует семимильными шагами.

Свой последний поединок команда также провела удачно. Дома «Александрия» минимально переиграла «Металлист 1925».

В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Почему бы не воспользоваться не лучшей формой оппонента?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.35.

На викторию «Александрии» дают — 8.80, ничья оценена — в 5.20.

Александрийцы традиционно дают бой «горнякам» , и наверняка смогут огорчить соперника и в этот раз.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.