«Аль-Раед» сыграет на своем поле с «Аль-Иттихад» в рамках 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Раед»

Эта команда не столь продуктивно провела предыдущий сезон. «Аль-Раед» финишировал лишь на 10 месте в турнирной таблице.

Летом команда не была слишком уж активной на трансферном рынке. Да и вообще, игра команды далека от идеала.

Последний контрольный поединок эти все проблемы обнажил. «Аль-Раед» по всем статьям уступил «Аль-Халиджу» (0:4).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Аль-Иттихад» для команды традиционно складываются неудачно. Три из пяти последних очных поединков завершились поражениями.

«Аль-Раед» уж точно будет действовать вторым номером. Основной задачей игроков команды будет сдерживание атак соперника.

«Аль-Иттихад»

Эта команда уже активно проводит официальные поединки. Правда, «Аль-Иттихад» вылетел из Кубка арабских чемпионов на стадии 1/4 финала.

Команда по всем статьям уступила «Аль-Хиляль» (1:3). Причем в той встрече Карим Бензема еще и не реализовал пенальти.

Да и вообще, «Аль-Иттихад» по составу смотрится очень выгодно. Команда вполне способна побороться за чемпионский титул.

Естественно, основной расчет ложится на Бензема. Француз просто обязан улучшить атакующие показатели команды.

И уж точно «Аль-Иттихад» постарается стартовать в чемпионате с уверенной победы. Ресурсы для этого у гостей имеются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.26.

На викторию «Аль-Раеда» дают — 9.60, ничья оценена — в 5.80.

«Аль-Иттихад» на голову сильнее соперника, и уж точно постарается стартовать как можно увереннее .

Наш прогноз — Фора «Аль-Иттихада» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.18.