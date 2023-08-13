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    «Енисей» и «Нефтехимик» сыграют по «верхам»

    «Енисей» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 августа 2023 года

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    «Енисей»
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 14:00 мск. «Енисей» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Августа 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 14:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Енисей»

    Старт первенства красноярцы откровенно провалили. Что говорить, если некогда крепкий клуб набрал всего 3 очка в 4 турах?!

    Главным бичом команды является слабая атака. Игрокам «Енисея» удалось отличиться всего двумя забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Енисей — Нефтехимик

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.153.15Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы по всем статьям уступили тульскому «Арсеналу» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того команда проиграла еще и «Тюмени» (0:1). Обыграть же удалось только слабоватую нынче «Кубань» (2:1).

    Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться победить. «Енисею» максимально срочно нужно набирать очки.

    «Нефтехимик»

    Эта команда стартовала в первенстве не столь ярко. «Нефтехимик» набрал 4 очка и осел на 12 строчке турнирной таблицы.

    Команде Кирилла Новикова не хватает монолитности. Да и в межсезонье нижнекамцы потеряли несколько ведущих исполнителей.

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    • В предыдущем туре «Нефтехимик» потерял два очка. Дома нижнекамцы не сумели одолеть новороссийский «Черноморец» (1:1).

    До того команда Новикова в родных стенах уступила «Химкам» (0:1). Так что нужно срочно подтягивать реализацию.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Нижнекамцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Нефтехимика» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.38.

    Обе команды будут стремиться улучшить свое турнирное положение, так что стоит ждать от обоих соперников острых атак.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.

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    «Енисей» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Енисей» и «Нефтехимик» сыграют по «верхам»
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