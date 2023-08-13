«Енисей» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 14:00 мск. «Енисей» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Старт первенства красноярцы откровенно провалили. Что говорить, если некогда крепкий клуб набрал всего 3 очка в 4 турах?!

Главным бичом команды является слабая атака. Игрокам «Енисея» удалось отличиться всего двумя забитыми мячами.

Коэффициенты матча Енисей — Нефтехимик 1X2Новым игрокам 2.403.153.15Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы по всем статьям уступили тульскому «Арсеналу» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

До того команда проиграла еще и «Тюмени» (0:1). Обыграть же удалось только слабоватую нынче «Кубань» (2:1).

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться победить. «Енисею» максимально срочно нужно набирать очки.

«Нефтехимик»

Эта команда стартовала в первенстве не столь ярко. «Нефтехимик» набрал 4 очка и осел на 12 строчке турнирной таблицы.

Команде Кирилла Новикова не хватает монолитности. Да и в межсезонье нижнекамцы потеряли несколько ведущих исполнителей.

В предыдущем туре «Нефтехимик» потерял два очка. Дома нижнекамцы не сумели одолеть новороссийский «Черноморец» (1:1).

До того команда Новикова в родных стенах уступила «Химкам» (0:1). Так что нужно срочно подтягивать реализацию.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Нижнекамцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.97.

На викторию «Нефтехимика» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.38.

Обе команды будут стремиться улучшить свое турнирное положение , так что стоит ждать от обоих соперников острых атак.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.