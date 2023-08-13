«Енисей»
Старт первенства красноярцы откровенно провалили. Что говорить, если некогда крепкий клуб набрал всего 3 очка в 4 турах?!
Главным бичом команды является слабая атака. Игрокам «Енисея» удалось отличиться всего двумя забитыми мячами.
Коэффициенты матча Енисей — Нефтехимик
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы по всем статьям уступили тульскому «Арсеналу» (0:2).
До того команда проиграла еще и «Тюмени» (0:1). Обыграть же удалось только слабоватую нынче «Кубань» (2:1).
Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться победить. «Енисею» максимально срочно нужно набирать очки.
«Нефтехимик»
Эта команда стартовала в первенстве не столь ярко. «Нефтехимик» набрал 4 очка и осел на 12 строчке турнирной таблицы.
Команде Кирилла Новикова не хватает монолитности. Да и в межсезонье нижнекамцы потеряли несколько ведущих исполнителей.
В предыдущем туре «Нефтехимик» потерял два очка. Дома нижнекамцы не сумели одолеть новороссийский «Черноморец» (1:1).
До того команда Новикова в родных стенах уступила «Химкам» (0:1). Так что нужно срочно подтягивать реализацию.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Нижнекамцы постараются воспользоваться проблемами соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.97.
На викторию «Нефтехимика» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.38.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.