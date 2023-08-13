В 4-м туре чемпионата Швейцарии «Люцерн» на своем стадионе сыграет с «Янг Бойз». Начало матча запланировано на 13 августа в 17:30 по московскому времени. «Люцерн» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Люцерн»

По результатам прошлого сезона «Люцерн» пробился в еврокубки, заняв итоговую 4-ю строчку в чемпионате Швейцарии. Команда вышла в квалификацию Лиги конференций где уже прошла одну стадию.

Во втором квалификационном раунде этого турнира «Люцерн» выбил из борьбы шведский «Юргорден», обыграв соперника по сумме двух матчей со счетом 3:2.

Однако уже в первой встрече следующего раунда у швейцарского клуба возникли проблемы. «Бело-синие» уступили в Шотландии «Хиберниану» (1:3) и через неделю будут вынуждены отыгрывать отставание в два мяча.

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Это поражение стало для «Люцерна» вторым подряд. Ранее команда Марко Фрика в 3-м туре швейцарского чемпионата уступила на выезде «Санкт-Галлену» (1:2). Ранее была победа над «Лозанна Уши» (2:1), а стартовали в турнире «бело-синие» с ничьей против «Винтертура» (0:0).

«Янг Бойз»

Действующий чемпион страны уже успел потерять очки на старте турнира. Однако это не мешает «Янг Бойзу» делить лидерство вместе с «Цюрихом». Сейчас на счету команды 7 очков при разнице мячей 9:5.

«Желто-черные» за три тура забили больше всех среди прочих команд лиги. При этом команда не показывает идеальную игру в обороне, пропуская в каждом матче минимум по одному голу.

В стартовом матче сезона «Янг Бойз» одержал непростую победу над «Лозанной» (2:1), а в следующем туре упустил три очка с «Ивердоном» (2:2).

Крайний матч команды из Берна был богат на голы. Подопечные Рафаэля Вики забили 5 голов «Винтертуру», одержав разгромную победу (5:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают гостей фаворитом данного матча. На победу «Янг Бойза» можно поставить с коэффициентом 1.90.

Успех «Люцерна» оценен в коэффициент 3.70, на ничью предлагают 4.00.

«Люцерн» — один из самых удобных соперников для «Янг Бойза». «Столичные» на протяжении 14-ти матчей подряд не проигрывают своему оппоненту.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Янг Бойз» с коэффициентом 2.45.

В 3-х последних матчах с участием «Янг Бойза» было забито не менее 3-х мячей за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (3,5) с коэффициентом 2.13.