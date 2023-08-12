В субботу, 12 августа, в Мюнхене на «Альянц Арене» пройдет поединок за Суперкубок Германии, в котором «Бавария» сыграет против «РБ Лейпциг». Начало — в 21:45 по мск. «Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в минувшем сезоне выиграла чемпионата Германии в 11 раз подряд и 33 титул в истории, что несомненно является национальным рекордом по этому показателя.

Однако золото мюнхенскому клубы далось в прошлом розыгрыше Бундеслиги с большим трудом, ведь все решилось в последнем туре, до которого он отставал от дортмундской «Боруссии» на два очка.

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В заключительной игре первенства «Бавария» одолела в гостях со счетом 2:1 «Кельн», а «шмели» допустили осечку, сыграв дома вничью с «Майнцем» 2:2. В итоге обе команды набрали по 71 баллу, но баварцы опередили конкурента по дополнительным показателям.

Календарь и таблица Бундеслиги

В межсезонье «красных» покинул Садио Мане, перебравшийся в Саудовскую Аравию. В спаррингах же команда выиграла четыре игры из пяти при одном проигрыше от «Ман Сити» 1:2.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировал на третьей позиции, отстав от своего предстоящего противника на пять зачетных пунктов.

В Кубке Германии «быки» выступили значительно лучше и стали победителями турнира. В финале они на берлинском Олимпийском стадионе обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:0.

При подготовке к новому сезону «красно-белые» провели аж семь контрольных встреч, но в основной массе с посредственными командами. В них «РБ Лейпциг» четыре раза победил, расписал одну мировую и дважды терпел фиаско.

Отметим, что в прошлогоднем матче Суперкубка Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 5:3, а в Бундеслиге мюнехенцы в играх с «быками» набрали четыре очка, победив 3:1 в гостях и сыграв дома вничью 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.61, победа «РБ Лейпциг» — 5.53, ничья — 4.69.

Проход: «Баварии» — 1.35, «РБ Лейпциг» — 3.45.

Прогнозируем, что мюнхенцы, как и в прошлом году, справятся с «быками» и пополнят свою копилку очередным трофеем.

И также ставим еще на то, что поединок вновь получится весьма результативным.