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    «Бавария» и на этот раз положит на лопатки «РБ Лейпциг»

    «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Суперкубок Германии, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «РБ Лейпциг»
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    «Бавария»
    В субботу, 12 августа, в Мюнхене на «Альянц Арене» пройдет поединок за Суперкубок Германии, в котором «Бавария» сыграет против «РБ Лейпциг». Начало — в 21:45 по мск. «Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Суперкубок 12 Августа 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 21:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Бавария»

    «Бавария» в минувшем сезоне выиграла чемпионата Германии в 11 раз подряд и 33 титул в истории, что несомненно является национальным рекордом по этому показателя.

    Однако золото мюнхенскому клубы далось в прошлом розыгрыше Бундеслиги с большим трудом, ведь все решилось в последнем туре, до которого он отставал от дортмундской «Боруссии» на два очка.

    Коэффициенты матча Бавария — РБ Лейпциг

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    В заключительной игре первенства «Бавария» одолела в гостях со счетом 2:1 «Кельн», а «шмели» допустили осечку, сыграв дома вничью с «Майнцем» 2:2. В итоге обе команды набрали по 71 баллу, но баварцы опередили конкурента по дополнительным показателям.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В межсезонье «красных» покинул Садио Мане, перебравшийся в Саудовскую Аравию. В спаррингах же команда выиграла четыре игры из пяти при одном проигрыше от «Ман Сити» 1:2.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировал на третьей позиции, отстав от своего предстоящего противника на пять зачетных пунктов.

    В Кубке Германии «быки» выступили значительно лучше и стали победителями турнира. В финале они на берлинском Олимпийском стадионе обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:0.

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    • При подготовке к новому сезону «красно-белые» провели аж семь контрольных встреч, но в основной массе с посредственными командами. В них «РБ Лейпциг» четыре раза победил, расписал одну мировую и дважды терпел фиаско.

    Отметим, что в прошлогоднем матче Суперкубка Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 5:3, а в Бундеслиге мюнехенцы в играх с «быками» набрали четыре очка, победив 3:1 в гостях и сыграв дома вничью 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.61, победа «РБ Лейпциг» — 5.53, ничья — 4.69.

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    Проход: «Баварии» — 1.35, «РБ Лейпциг» — 3.45.

    Прогнозируем, что мюнхенцы, как и в прошлом году, справятся с «быками» и пополнят свою копилку очередным трофеем.

    И также ставим еще на то, что поединок вновь получится весьма результативным.

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    «Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» и на этот раз положит на лопатки «РБ Лейпциг»
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