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    Создаст ли «Хамрун» проблемы «Ференцварошу»?

    «Хамрун Спартанс» — «Ференцварош». Ставки (к. 1.99) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 10 августа 2023 года

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    «Ференцварош» — фаворит матча
    «Хамрун Спартанс» примет «Ференцварош» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 10 августа в 21:00 мск. «Хамрун Спартанс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года

    «Хамрун Спартанс»

    «Хамрун Спартанс» прошел грузинский «Динамо» Тбилиси в рамках второго раунда Лиги конференций. После домашней победы со счетом 2:1 он выиграл и на выезде с результатом 1:0.

    «Хамрун Спартанс» еврокубковый сезон 2023/2024 начал с выступления в Лиге чемпионов. Чемпион Мальты уже покинул этот турнир после двух поражений от лучшей команды Израиля — «Маккаби» Хайфа.

    Коэффициенты матча Хамрун Спартанс — Ференцварош

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    Исход дуэли был предрешён ещё в первом поединке противостояния чемпионов Мальты и Израиля. «Хамрун» на своем поле проиграл с крупным счётом (0:4).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На сегодня у коллектива победная серия из двух поединков во всех турнирах, тогда как в 11 последних играх он проиграл дважды, так что у хозяев есть шансы на успех.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» прошел ирландский «Шемрок Роверс» в рамках второго раунда Лиги конференций. После домашнего разгрома соперника со счетом 4:0 он выиграл и на выезде с результатом 2:0.

    Венгерский чемпион, впрочем, успел и опозориться. «Ференцварош» умудрился вылететь из квалификации Лиги чемпионов.

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    • Клуб из Будапешта позорно уступил фарерскому «Клаксвику» (0:3). Притом, что на выезде добился лишь сухой ничьей, и эта неудача стоила тренерского кресла Станиславу Черчесову.

    В трех последних поединках во всех турнирах, которые были официальными, коллектив выиграл, так что в целом у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ференцварош», коэффициент на победу которого равен 1,61. Успех «Хамрун Спартанс» оценивается в 5,22, ничья — в 4,10.

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    В пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,99.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,77, ведь в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Хамрун Спартанс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Хамрун» проблемы «Ференцварошу»?
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