«Хамрун Спартанс»
«Хамрун Спартанс» прошел грузинский «Динамо» Тбилиси в рамках второго раунда Лиги конференций. После домашней победы со счетом 2:1 он выиграл и на выезде с результатом 1:0.
«Хамрун Спартанс» еврокубковый сезон 2023/2024 начал с выступления в Лиге чемпионов. Чемпион Мальты уже покинул этот турнир после двух поражений от лучшей команды Израиля — «Маккаби» Хайфа.
Коэффициенты матча Хамрун Спартанс — Ференцварош
Исход дуэли был предрешён ещё в первом поединке противостояния чемпионов Мальты и Израиля. «Хамрун» на своем поле проиграл с крупным счётом (0:4).
Все прогнозы на Лигу конференций
На сегодня у коллектива победная серия из двух поединков во всех турнирах, тогда как в 11 последних играх он проиграл дважды, так что у хозяев есть шансы на успех.
«Ференцварош»
«Ференцварош» прошел ирландский «Шемрок Роверс» в рамках второго раунда Лиги конференций. После домашнего разгрома соперника со счетом 4:0 он выиграл и на выезде с результатом 2:0.
Венгерский чемпион, впрочем, успел и опозориться. «Ференцварош» умудрился вылететь из квалификации Лиги чемпионов.
Клуб из Будапешта позорно уступил фарерскому «Клаксвику» (0:3). Притом, что на выезде добился лишь сухой ничьей, и эта неудача стоила тренерского кресла Станиславу Черчесову.
В трех последних поединках во всех турнирах, которые были официальными, коллектив выиграл, так что в целом у него неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ференцварош», коэффициент на победу которого равен 1,61. Успех «Хамрун Спартанс» оценивается в 5,22, ничья — в 4,10.
В пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,99.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,77, ведь в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.