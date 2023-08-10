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    «Флуминенсе» начнет без прелюдий

    «Флуминенсе» — «Аргентинос Хуниорс». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Аргентинос Хуниорс»
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    «Флуминенсе»
    «Флуминенсе» сыграет на своем поле с «Аргентинос Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 9 августа, начало — в 01:00 мск. «Флуминенсе» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 10 Августа 2023 года
    Флуминенсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Флуминенсе 01:00 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Флуминенсе»

    В первом поединке с аргентинцами команда добилась ничьей. Соперники обменялись забитыми мячами.

    В своем чемпионате «Флуминенсе» выступает неплохо. Нынешнее 3 место можно считать успехом, однако отставание от лидера огромное — 13 очков.

    Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 18 матчах игроки «Флуминенсе» настреляли всего 24 мяча.

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    В последних поединках «Флуминенсе» выглядит достаточно монолитно. И наверняка в этом поединке бразильцы постараются сыграть на своих лучших качествах.

    В родных стенах бразильцы уж точно будут максимально активны в атаке. Причем хозяева явно намерены забить как можно скорее.

    «Аргентинос Хуниорс»

    Эта команда неудачно выступила в своем чемпионате. «Аргентинос Хуниорс» занял всего 10 место, что для столь амбициозного клуба очень скромно.

    Оборона команды вызывает уважение. В 27 поединках чемпионата Аргентины она дала результативный сбой лишь 22 раза.

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    • Вот и в последнем матче чемпионата «Аргентинос Хуниорс» смотрелся не столь уверенно. Команда уступила «Эстудиантесу» (2:3).

    Зато команда прошла в 1/8 финала Кубка Аргентины. На выезде удалось переиграть «Патронато» (1:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Аргентинцы способны удивить, в особенности посредством удачных контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Аргентинос Хуниорс» дают — 4.73, ничья оценена — в 3.60.

    Хозяева явно сильнее соперника, и явно начнут поединок с активных атакующих действий.

    Наш прогноз — Победа «Флуминенсе» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.

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    «Флуминенсе» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Флуминенсе» начнет без прелюдий
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