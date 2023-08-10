«Флуминенсе»
В первом поединке с аргентинцами команда добилась ничьей. Соперники обменялись забитыми мячами.
В своем чемпионате «Флуминенсе» выступает неплохо. Нынешнее 3 место можно считать успехом, однако отставание от лидера огромное — 13 очков.
Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 18 матчах игроки «Флуминенсе» настреляли всего 24 мяча.
В последних поединках «Флуминенсе» выглядит достаточно монолитно. И наверняка в этом поединке бразильцы постараются сыграть на своих лучших качествах.
В родных стенах бразильцы уж точно будут максимально активны в атаке. Причем хозяева явно намерены забить как можно скорее.
«Аргентинос Хуниорс»
Эта команда неудачно выступила в своем чемпионате. «Аргентинос Хуниорс» занял всего 10 место, что для столь амбициозного клуба очень скромно.
Оборона команды вызывает уважение. В 27 поединках чемпионата Аргентины она дала результативный сбой лишь 22 раза.
Вот и в последнем матче чемпионата «Аргентинос Хуниорс» смотрелся не столь уверенно. Команда уступила «Эстудиантесу» (2:3).
Зато команда прошла в 1/8 финала Кубка Аргентины. На выезде удалось переиграть «Патронато» (1:2).
Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Аргентинцы способны удивить, в особенности посредством удачных контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.77.
На викторию «Аргентинос Хуниорс» дают — 4.73, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Победа «Флуминенсе» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.