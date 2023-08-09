«Ред Булл Зальцбург» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 августа, начало — в 20:00 мск. «Ред Булл Зальцбург» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

Эта команда провела весьма продуктивный минувший сезон. «Ред Булл Зальцбург» добыл очередной титул чемпиона Австрии.

Вот и новый сезон «быки» начали мощно. В двух стартовых турах своего чемпионата команда выиграла дважды, не пропустив еще ни разу.

Коэффициенты матча Зальцбург — Интер 1X2Новым игрокам 4.103.801.85Бонус$9500

В минувшем туре «Ред Булл Зальцбург» вновь показал свою силу. Дома команда уверенно переиграла «Тироль» (3:0).

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До того «быки» переиграли «Альтах», отправив в ворота соперника два безответных мяча. Так что «Ред Булл Зальцбург» находится в отличном настроении.

Номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Да и помериться силами со столь сильным оппонентом команде не помешает.

«Интер»

«Интер» в предыдущем сезоне выступил невзрачно. Миланцы финишировали лишь на 3 месте в Серии А.

Нынешним летом миланская команда сыграла три контрольных матча. В них «Интер» добыл две виктории при одном паритете.

Последний контрольный поединок команде удался на славу. «Интеру» удалось переиграть ПСЖ со счетом 2:1.

Интересно, что до того команда расписала мировую с «Аль-Насром» (1:1). На месте и лидер атак команды Лаутаро Мартинес, оформивший покер в ворота скромной «Пергокремы» (10:0).

Наверняка в этой встрече итальянцы будут активны в атаке. Мартинес и компания постараются вскрыть оборонительные редуты австрийцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.10.

На викторию «Ред Булл Зальцбург» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.59.

«Интер» имеет в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, плюс неплохо выглядят в летних спаррингах .

Наш прогноз — Фора «Интера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.