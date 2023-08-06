«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Честолюбивому Курбану Бердыеву непросто в первом дивизионе. Его команда стартовала посредственно, набрав лишь 4 очка в трех турах.

Прежние проблемы с реализацией никуда не подевались. В трех матчах махачкалинцы отличились всего двумя точными ударами.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Динамо» Махачкала в родных стенах добыло три очка, переиграв «Кубань».

Прогнозы на ФНЛ

До того махачкалинцы расписали сухую мировую с «Арсеналом». Стартовый же тур принес поражение от «Торпедо» (0:2).

Нет сомнений, что махачкалинцы будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, особенно в домашних матчах.

КАМАЗ

Эта команда считается одним из претендентов на вылет из «лучшей лиги мира». В трех первых турах челнинцы набрали всего 3 очка.

Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и проблемы с надежностью тылов явно не способствуют отличным результатам.

В предыдущем туре КАМАЗ снова проиграл. На выезде челнинцы пропустили два безответных мяча от набирающей ход «Алании».

Зато до того челнинцы уверенно одолели аутсайдера «Кубань» (2:0). Между тем, выездные поединки даются КАМАЗу крайне сложно.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. Челнинцам предстоит, по большей части, обороняться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.81.

На викторию КАМАЗа дают — 4.58, ничья оценена — в 3.34.

Команде Бердыева нельзя терять очки на ровном месте , если она действительно намерена побороться за повышение в классе.

Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.