«Витория Гимарайнш»
Победа со счетом 4:3 на выезде дает хорошие шансы «Витории Гимарайнш» на выход в следующий раунд, ведь теперь ей достаточно даже сыграть вничью.
Команда еще не начала новый сезон в своем чемпионате. Португальское первенство стартует 13 августа, поэтому ей пришлось форсировать форму для прохождения квалификации еврокубков.
Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Целе
Более того, первый матч против нынешнего соперника стал для него первым официальным в новой кампании, но, как видимо по первой игре, это никак не помогло гостям.
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К слову, эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива нынешним летом в три товарищеские встречи, поэтому хозяева доказали свой класс даже в таком состоянии.
«Целе»
В первом матче «Целе» проиграл на своем поле со счетом 3:4. Теперь в ответном игре в гостях ему нужно выигрывать, где только победа с разницей в два мяча обеспечит ему путевку в следующий раунд.
В отличие от соперника, команда уже стартовала в словенском чемпионате. После ничьей 2:2 с «Алюминий» на выезде он разгромил в домашних стенах «Муру» (5:0).
После двух туров клуб занимает третью позицию. Его отставание от лидирующего «Марибора», равно как и от второго «Копера» составляет два очка.
Победа в последнем туре над Мурой прервала безвыигрышную серию коллектива нынешним летом в восемь поединков кряду во всех турнирах, так что он еще способен удивить соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Виторию Гимарайнш», коэффициент на победу которой равен 1,42. Успех «Целе» оценивается в 7,31, ничья — в 4,65.
В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,74, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.