Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «Витория Гимарайнш» и «Целе» проведут ответный поединок, который состоится 3 августа в 22:15 мск. Результат первого — 4:3 в пользу «Витории Гимарайнш». «Витория Гимарайнш» — «Целе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витория Гимарайнш»

Победа со счетом 4:3 на выезде дает хорошие шансы «Витории Гимарайнш» на выход в следующий раунд, ведь теперь ей достаточно даже сыграть вничью.

Команда еще не начала новый сезон в своем чемпионате. Португальское первенство стартует 13 августа, поэтому ей пришлось форсировать форму для прохождения квалификации еврокубков.

Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Целе 1X2Новым игрокам 1.454.507.40Бонус$9500

Более того, первый матч против нынешнего соперника стал для него первым официальным в новой кампании, но, как видимо по первой игре, это никак не помогло гостям.

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К слову, эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива нынешним летом в три товарищеские встречи, поэтому хозяева доказали свой класс даже в таком состоянии.

«Целе»

В первом матче «Целе» проиграл на своем поле со счетом 3:4. Теперь в ответном игре в гостях ему нужно выигрывать, где только победа с разницей в два мяча обеспечит ему путевку в следующий раунд.

В отличие от соперника, команда уже стартовала в словенском чемпионате. После ничьей 2:2 с «Алюминий» на выезде он разгромил в домашних стенах «Муру» (5:0).

После двух туров клуб занимает третью позицию. Его отставание от лидирующего «Марибора», равно как и от второго «Копера» составляет два очка.

Победа в последнем туре над Мурой прервала безвыигрышную серию коллектива нынешним летом в восемь поединков кряду во всех турнирах, так что он еще способен удивить соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Виторию Гимарайнш», коэффициент на победу которой равен 1,42. Успех «Целе» оценивается в 7,31, ничья — в 4,65.

В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,74, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.