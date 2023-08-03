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    «Витория Гимарайнш» — «Целе». Ставки (к. 1.92) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 3 августа 2023 года

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    «Витория Гимарайнш» — фаворит игры
    Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «Витория Гимарайнш» и «Целе» проведут ответный поединок, который состоится 3 августа в 22:15 мск. Результат первого — 4:3 в пользу «Витории Гимарайнш». «Витория Гимарайнш» — «Целе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 22:15 Целе Целе
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Витория Гимарайнш»

    Победа со счетом 4:3 на выезде дает хорошие шансы «Витории Гимарайнш» на выход в следующий раунд, ведь теперь ей достаточно даже сыграть вничью.

    Команда еще не начала новый сезон в своем чемпионате. Португальское первенство стартует 13 августа, поэтому ей пришлось форсировать форму для прохождения квалификации еврокубков.

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Целе

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  • 1.454.507.40Бонус$9500
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    Более того, первый матч против нынешнего соперника стал для него первым официальным в новой кампании, но, как видимо по первой игре, это никак не помогло гостям.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    К слову, эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива нынешним летом в три товарищеские встречи, поэтому хозяева доказали свой класс даже в таком состоянии.

    «Целе»

    В первом матче «Целе» проиграл на своем поле со счетом 3:4. Теперь в ответном игре в гостях ему нужно выигрывать, где только победа с разницей в два мяча обеспечит ему путевку в следующий раунд.

    В отличие от соперника, команда уже стартовала в словенском чемпионате. После ничьей 2:2 с «Алюминий» на выезде он разгромил в домашних стенах «Муру» (5:0).

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    • После двух туров клуб занимает третью позицию. Его отставание от лидирующего «Марибора», равно как и от второго «Копера» составляет два очка.

    Победа в последнем туре над Мурой прервала безвыигрышную серию коллектива нынешним летом в восемь поединков кряду во всех турнирах, так что он еще способен удивить соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Виторию Гимарайнш», коэффициент на победу которой равен 1,42. Успех «Целе» оценивается в 7,31, ничья — в 4,65.

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    В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,74, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Витория Гимарайнш» — «Целе»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Будет еще один фейерверк?
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