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    Сохранит ли «Тобол» преимущество в два мяча

    «Тобол» — «Базель». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Базель»
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    «Базель»
    В четверг, 3 августа «Тобол» на своём поле сыграет против «Базеля». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 17:00 (мск). «Тобол» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Тобол
  • Костанай
    •  Тобол 17:00 Базель Базель
  • Базель
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    «Тобол»

    «Тобол» сделал серьезный шаг по направлению в следующий раунд Лиги конференций. Казахстанский клуб в первом матче второй стадии отбора нанес поражение «Базелю» (3:1).

    В составе победителей голами отметились ивуариец Серж Дебле, казахстанцы Рамазан Оразов и Ислам Чесноков.

    В первом раунде Лиги конференций «Тобол» выбил из турнира финскую «Хонку» (2:1 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Казахстана «Тобол» занимает 6 место при 26 набранных очках. Игру 17-го тура внутреннего первенства против команды «Мактаарал» перенесена в связи с выступлением «Тобола» в еврокубках.

    «Базель»

    «Базель» провалил домашнюю игру с «Тоболом» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций (1:3). Хотя счет в матче открыли именно швейцарцы. На 25-й минуте встречи голом отметился французский форвард Тьерно Барри.

    Клуб неудачно стартовал и во внутреннем чемпионате. В стартовой игре турнира «Базель» проиграл на выезде «Санкт-Галлену» (1:2).

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    • Матч второго тура «Базель» провел дома против клуба «Винтертур» и одержал крупную победу (5:2). Благодаря этому успеху команда набрала первые три очка. Следующий матч чемпионата «Базель» проведет 6 августа, игра пройдет в гостях против ФК «Грассхоппер».

    В прошлом еврокубковом сезоне «Базель» остановился в шаге от выход в финал Лиги конференций, уступив «Фиорентине» лишь в овертайме (3:4 — проигрыш «Базеля» в дополнительное время).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Тобола» можно поставить за 3.29, ничью оценивают в 3.50. А на победу «Базеля» — 2.14.

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    Прогноз: «Тобол» в шаге от выхода в следующий раунд Лиги конференций. Команда из Казахстана, вряд ли будет рваться вперёд, чтобы забить еще один мяч. Вполне вероятно, что «Тобол» захочет поберечь силы и сделает ставку на игре вторым номером.

    Ставка: «Тобол» не проиграет с коэффициентом 1.79.

    Альтернативный прогноз: Игра вполне может получится результативной, как это было в первой встрече.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

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    «Тобол» — «Базель»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Тобол» преимущество в два мяча
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