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    «Ювентус» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Реал»
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    «Реал»
    В ночь на 3 августа в американском городе Орландо состоится товарищеский поединок, в котором туринский «Ювентус» сыграет против мадридского «Реала». Начало — 02:30 по мск. «Ювентус» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2023 года
    Ювентус
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    «Ювентус»

    «Ювентус» из-за того что его лишили десяти баллов в чемпионате Италии финишировал аж на седьмой строке и в этом сезоне останется без еврокубков.

    Минувший же евросезон туринский клуб провел неоднозначно. В Лиге чемпионов он вылетел еще на групповой стадии, проиграв первые две позиции «Бенфике» и «ПСЖ».

    Коэффициенты матча Ювентус — Реал Мадрид

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    И после этого «черно-белые» продолжили свой путь в Лиге Европы, где добрались до полуфинала и проиграли там «Севильи», которая впоследствии стала победителем этого турнира.

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    При подготовке к новому сезону «Ювентус» успел провести только один спарринг-поединок, расписав в нем результативную мировую 2:2 с «Миланом», а в серии пенальти он оказался точнее своего оппонента.

    «Реал»

    «Реал» в минувшем розыгрыше чемпионата Испании довольствовался второй позицией, проиграв первой «Барселоне» на финише аж десять пунктов.

    Однако мадридцы без трофеев не остались, выиграв национальный кубов. В финале они справились с памплонской «Осасуной», выиграв тот поединок со счетом 2:1.

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    • В еврокубках «сливочные» выступили неплохо, остановившись в шаге от финала. Они добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли будущему победитель турнира — «Ман Сити» (1:1 и 0:4).

    При подготовке к новому сезону «Реал» уже успел провести три товарищеских матча. Сперва он поочередно справился с «Миланом» 3:2 и с «Манчестер Юнайтед» 2:0, после чего был разгромлен 0:3 «Барсой».

    «Реал» выиграл у «Ювентуса» в четырех из пяти минувших очных встреч при одном фиаско. Прошлым летом в товарняке мадридцы одолели туринцев со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Ювентуса» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.94.

    Прогнозируем, что этот поединок выйдет верховым с обоюдно забитыми мячами, ведь обе команды, учитывая статус этой игры, вряд ли будут зацикливаться на результате и продемонстрируют атакующий футбол.

    А что касаемо исхода, то не исключаем в данной встрече мировой исход.

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    «Ювентус» — «Реал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Стоит ждать обмена забитыми мячами
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