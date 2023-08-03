В ночь на 3 августа в американском городе Орландо состоится товарищеский поединок, в котором туринский «Ювентус» сыграет против мадридского «Реала». Начало — 02:30 по мск. «Ювентус» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» из-за того что его лишили десяти баллов в чемпионате Италии финишировал аж на седьмой строке и в этом сезоне останется без еврокубков.

Минувший же евросезон туринский клуб провел неоднозначно. В Лиге чемпионов он вылетел еще на групповой стадии, проиграв первые две позиции «Бенфике» и «ПСЖ».

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И после этого «черно-белые» продолжили свой путь в Лиге Европы, где добрались до полуфинала и проиграли там «Севильи», которая впоследствии стала победителем этого турнира.

Все прогнозы на футбол

При подготовке к новому сезону «Ювентус» успел провести только один спарринг-поединок, расписав в нем результативную мировую 2:2 с «Миланом», а в серии пенальти он оказался точнее своего оппонента.

«Реал»

«Реал» в минувшем розыгрыше чемпионата Испании довольствовался второй позицией, проиграв первой «Барселоне» на финише аж десять пунктов.

Однако мадридцы без трофеев не остались, выиграв национальный кубов. В финале они справились с памплонской «Осасуной», выиграв тот поединок со счетом 2:1.

В еврокубках «сливочные» выступили неплохо, остановившись в шаге от финала. Они добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли будущему победитель турнира — «Ман Сити» (1:1 и 0:4).

При подготовке к новому сезону «Реал» уже успел провести три товарищеских матча. Сперва он поочередно справился с «Миланом» 3:2 и с «Манчестер Юнайтед» 2:0, после чего был разгромлен 0:3 «Барсой».

«Реал» выиграл у «Ювентуса» в четырех из пяти минувших очных встреч при одном фиаско. Прошлым летом в товарняке мадридцы одолели туринцев со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» предлагают — 1.85.

На викторию «Ювентуса» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.94.

Прогнозируем, что этот поединок выйдет верховым с обоюдно забитыми мячами, ведь обе команды, учитывая статус этой игры, вряд ли будут зацикливаться на результате и продемонстрируют атакующий футбол.

А что касаемо исхода, то не исключаем в данной встрече мировой исход.