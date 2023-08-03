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    Команды устроят голепад?

    «Дила» — «Ворскла». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Ворскла» — «Дила». Лига конференций 2023/2024
    В четверг, 3 августа «Дила» сыграет против украинской команды «Ворскла». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Дила» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Дила Гори
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Дила Гори 20:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Дила»

    «Дила» в рамках первого матча второго раунда Лиги конференций уступила украинской команде «Ворскла» (1:2). Несмотря на проигрыш в составе грузинского клуба гол на 57-й минуте матча забил Николай Ковталюк.

    На предыдущей стадии отбора «Дила» обыграла словацкого соперника «Дунайска Стреда» (2:0 победа дома и 1:2 — проигрыш в гостях).

    Коэффициенты матча Дила Гори — Ворскла

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    До матчей в еврокубках «Дила» проиграла три матча подряд, уступив «Торпедо» Кутаиси (0:1 и 0:1) и «Динамо» Тбилиси (1:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Грузии «Дила» занимает 5 место, набрав 34 очка. В воскресенье, 6 августа команда проведет матч 19 тура против действуюющего чемпиона — «Динамо» Тбилиси.

    «Ворскла»

    Стартовал новый сезон в чемпионате Украины — все команды уже сыграли матчи 1-го тура, за исключением команд «Ворскла» и «Днепр-1». Их матч был перенесен из-за участия клубов в еврокубках.

    «Ворскла» с победы стартовала в Лиге конференций, одержав волевую победу над грузинской командой «Дила» (2:1). Победный гол на 93-й минуте забил Ибрагим Кане.

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    • «Ворскла» провеля ряд товарищеских встреч и в большинстве одержала победы. Так были обыграны польские клубы «Бельско-Бяла» (4:3), «Полония» (4:1) и украинский коллектив «Полтава» (3:2).

    А ещё сыграли вничью с польским клубом «Тыхы 71» (2:2) и проиграли украинской «Александрии» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Дилы» можно поставить за 2.45, ничью оценивают в 3.34. А на победу «Ворсклы» — 2.84.

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    Прогноз: Обе команды любят играть в атакующий футбол, не исключаем варианта, что «Дила» и «Ворскла» смогут отличиться.

    Ставка: Обе команды забьют с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру футболисты «Ворсклы» забивают три мяча. Можно предположить, что игра получится яркой и богатой на голы.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.84.

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    «Дила» — «Ворскла»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Команды устроят голепад?
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