«Богемианс» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:05 мск. «Богемианс» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Богемианс»

В первом поединке чехи уступили с разгромным счетом. В их воротах побывало три безответных мяча, что делает ответный поединок настоящим испытанием.

После того команда потерпела поражение еще и в рамках своего чемпионата. «Богемианс» дома уступил «Теплице» (1:2).

Правда, чемпионат Чехии только начался. По итогам двух сыгранных туров «Богемианс» набрал три очка и занимает 9 место.

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Наверняка чехи постараются отыграть гандикап в три мяча. Вот только пока непонятно, за счет чего команда сможет это сделать.

«Богемианс» испытывает заметные сложности с реализацией. В трех последних поединках команда забила только 2 мяча.

«Буде-Глимт»

Эта команда лидирует в своем чемпионате. «Буде-Глимт» набрал 41 очко, и пока на 6 пунктов опережает ближайшего преследователя.

Да и вообще, норвежский клуб в последние годы добился заметного прогресса. Вот и в составе «Буде-Глимта» имеется ряд интересных исполнителей.

В первом поединке «Буде-Глимт» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Так что теперь может позволить себе некоторую расслабленность.

Правда, в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. В воротах россиянина Никиты Хайкина побывало 2 мяча (0:2).

Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы и опыта. Плюс наверняка норвежцы предстанут в несколько экспериментальном составе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Буде-Глимта» предлагают — 1.81.

На викторию «Богемианса» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.98.

Норвежцы явно сильнее соперника, что наверняка постараются доказать с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Буде-Глимта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.