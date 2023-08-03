«Богемианс»
В первом поединке чехи уступили с разгромным счетом. В их воротах побывало три безответных мяча, что делает ответный поединок настоящим испытанием.
После того команда потерпела поражение еще и в рамках своего чемпионата. «Богемианс» дома уступил «Теплице» (1:2).
Правда, чемпионат Чехии только начался. По итогам двух сыгранных туров «Богемианс» набрал три очка и занимает 9 место.
Все прогнозы на Лигу конференций
Наверняка чехи постараются отыграть гандикап в три мяча. Вот только пока непонятно, за счет чего команда сможет это сделать.
«Богемианс» испытывает заметные сложности с реализацией. В трех последних поединках команда забила только 2 мяча.
«Буде-Глимт»
Эта команда лидирует в своем чемпионате. «Буде-Глимт» набрал 41 очко, и пока на 6 пунктов опережает ближайшего преследователя.
Да и вообще, норвежский клуб в последние годы добился заметного прогресса. Вот и в составе «Буде-Глимта» имеется ряд интересных исполнителей.
В первом поединке «Буде-Глимт» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Так что теперь может позволить себе некоторую расслабленность.
Правда, в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. В воротах россиянина Никиты Хайкина побывало 2 мяча (0:2).
Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы и опыта. Плюс наверняка норвежцы предстанут в несколько экспериментальном составе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Буде-Глимта» предлагают — 1.81.
На викторию «Богемианса» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.98.
Норвежцы явно сильнее соперника, что
Наш прогноз — Победа «Буде-Глимта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.