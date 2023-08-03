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    «Буде-Глимт» быстро закроет вопрос о победителе

    «Богемианс» — «Буде-Глимт». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    Никита Хайкин
    «Богемианс» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:05 мск. «Богемианс» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года

    «Богемианс»

    В первом поединке чехи уступили с разгромным счетом. В их воротах побывало три безответных мяча, что делает ответный поединок настоящим испытанием.

    После того команда потерпела поражение еще и в рамках своего чемпионата. «Богемианс» дома уступил «Теплице» (1:2).

    Правда, чемпионат Чехии только начался. По итогам двух сыгранных туров «Богемианс» набрал три очка и занимает 9 место.

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    Наверняка чехи постараются отыграть гандикап в три мяча. Вот только пока непонятно, за счет чего команда сможет это сделать.

    «Богемианс» испытывает заметные сложности с реализацией. В трех последних поединках команда забила только 2 мяча.

    «Буде-Глимт»

    Эта команда лидирует в своем чемпионате. «Буде-Глимт» набрал 41 очко, и пока на 6 пунктов опережает ближайшего преследователя.

    Да и вообще, норвежский клуб в последние годы добился заметного прогресса. Вот и в составе «Буде-Глимта» имеется ряд интересных исполнителей.

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    • В первом поединке «Буде-Глимт» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Так что теперь может позволить себе некоторую расслабленность.

    Правда, в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. В воротах россиянина Никиты Хайкина побывало 2 мяча (0:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы и опыта. Плюс наверняка норвежцы предстанут в несколько экспериментальном составе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Буде-Глимта» предлагают — 1.81.

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    На викторию «Богемианса» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.98.

    Норвежцы явно сильнее соперника, что наверняка постараются доказать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Буде-Глимта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.

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    «Богемианс» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Буде-Глимт» быстро закроет вопрос о победителе
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