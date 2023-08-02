шведский «Хеккен» сыграет на своем поле с «КИ Клаксвиком» из Фарерских островов в рамках ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 августа, начало — в 20:00 мск. «Хеккен» — «КИ Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хеккен»

Команда добралась до 2-го раунда квалификации ЛЧ, где имеет все шансы пройти дальше. У «Хеккена» будет преимущество своего поля, а гостевой матч команда завершила со счетом 0:0.

Если смотреть результаты «Хеккена» во всех турнирах, то за последние 8 матчей команда проиграла только «Вернаму» (0:1) в чемпионате Швеции. В остальных встречах «Хеккен» победил 5 раз и дважды сыграл вничью.

Коэффициенты матча Хеккен — Клаксвик 1X2Новым игрокам 1.305.7010.00Бонус$9500

Если смотреть по чемпионату, то команда там тоже среди лидеров — 2-е место и отставание от лидера лишь на один балл. «Хеккен» выглядит сильнее «Клаксвика» и легко может пройти оппонента.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В домашних встречах команда показывает приличный футбол, проиграв только один матч из 9-и в чемпионате Швеции. К слову, в 1-м раунде квалификации ЛЧ «Хеккен» уверенно на своем поле обыграл «Нью-Сейнтс» из Уэльса (3:1), забив все 3 гола еще в 1-м тайме.

«Клаксвик»

Пока что команда проводит блестящий сезон — занимает 1-е место в своем чемпионате и «Клаксвик» еще не проиграл ни в одном из трех матчей квалификации ЛЧ.

В 1-м раунде команда встречалась с «Ференцварошем». Сначала «Клаксвик» на своем поле сыграл вничью (0:0), а на чужом выдал мощную игру и обыграл соперника 3:0.

Кстати после этого матча Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша», а «Клаксвик» успешно прошел дальше. Кажется, что ситуация может повториться и в матчах против «Хеккена».

Команды также сыграла 0:0 в первом матче и сейчас «Клаксвик» будет на чужом поле пытаться сотворить еще одно чудо, пройдя в 3-й раунд. Но хватит ли сил у команды, тем более, что «Хеккен» выглядит помощнее, чем прошлый.

В своем чемпионате «Клаксвик» играет в гостях еще лучше, чем в квалификации ЛЧ. Команда выиграла все 8 встреч на чужом поле, занимая 1-е место в лиге по этому показателю.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хеккена» предлагают — 1.30.

На викторию «КИ Клаксвика» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.70.

Можно предположить, что в предстоящем матче «Хеккен» учтет все ошибки «Ференцвароша» и не допустит вылета из квалификации ЛЧ.

Наш прогноз — Тотал голов 1.5 больше в 1-м тайме Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Победа «Хеккена» с форой -1.5 за 1.82.