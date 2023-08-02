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    Сможет ли «Генк» обыграть «Серветт»?

    «Генк» — «Серветт». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 2 августа 2023 года

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    «Генк»
    В среду, 2 августа, «Генк» на своем поле сыграет против «Серветта». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 (мск). «Генк» — «Серветт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2023 года
    Генк
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    •  Генк 20:00 Серветт Серветт
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Генк»

    Команда из одноименного города в выходные провел поединок первого тура чемпионата Бельгии. «Сине-белые» смогли на выезде добыть уверенную победу над «Моленбеком», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

    По итогам прошлого сезона «магистры» стали вторыми в турнирной таблице. Команда смогла набрать 46 очков и только на один пункт отстал от ставшего чемпионом «Антверпена».

    Коэффициенты матча Генк — Серветт

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    Во время учебно-тренировочных сборов «шахтеры» провели шесть матчей, в которых смогли добыть три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Поражение пришлось на поединок с греческим ПАОКом.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Ничья в первой игре с «Серветтом» делает «Генк» фаворитом противостояния, хотя он был им и до этого. Подопечные Ваутера Вранкена настроены выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы, а также побороться за чемпионский титул в Бельгии.

    «Серветт»

    Коллектив из Женевы уже успел провести два поединка в новом сезоне чемпионата Швейцарии. Сначала «гранатовые» смогли взять гостевой верх над «Грассхоппером» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью с «Цюрихом» — 2:2.

    Минувший сезон женевская команда провела относительно неплохо. Она заняла вторую позицию в первенстве страны, набрав 58 очков в 36 поединках. Коллектив в итоге на 16 пунктов от чемпиона страны «Янг Бойз».

    Контрольные игры во время сборов «Серветт» провел просто отлично. Команда добыла четыре победы в четырех матчах, переиграв «Ксамакс», «Стад Ньон», «Серкль Брюгге» и «Рапперсвиль».

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    • В новом сезоне от подопечных Алена Гейгера неизвестно, что можно ожидать. Команда может, как провалиться, так и выстрелить и стать темной лошадкой, как в чемпионате, так и в еврокубках. В этом конкретном противостоянии «Серветт» является андердогом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Генк», коэффициент на победу которого равен 1,63.

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    Успех «Серветта» оценивается в 5,10, ничья — в 4,10.

    Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Генка».

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «Генк» — «Серветт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Генк» обыграть «Серветт»?
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