«Генк»
Команда из одноименного города в выходные провел поединок первого тура чемпионата Бельгии. «Сине-белые» смогли на выезде добыть уверенную победу над «Моленбеком», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
По итогам прошлого сезона «магистры» стали вторыми в турнирной таблице. Команда смогла набрать 46 очков и только на один пункт отстал от ставшего чемпионом «Антверпена».
Коэффициенты матча Генк — Серветт
Во время учебно-тренировочных сборов «шахтеры» провели шесть матчей, в которых смогли добыть три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Поражение пришлось на поединок с греческим ПАОКом.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Ничья в первой игре с «Серветтом» делает «Генк» фаворитом противостояния, хотя он был им и до этого. Подопечные Ваутера Вранкена настроены выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы, а также побороться за чемпионский титул в Бельгии.
«Серветт»
Коллектив из Женевы уже успел провести два поединка в новом сезоне чемпионата Швейцарии. Сначала «гранатовые» смогли взять гостевой верх над «Грассхоппером» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью с «Цюрихом» — 2:2.
Минувший сезон женевская команда провела относительно неплохо. Она заняла вторую позицию в первенстве страны, набрав 58 очков в 36 поединках. Коллектив в итоге на 16 пунктов от чемпиона страны «Янг Бойз».
Контрольные игры во время сборов «Серветт» провел просто отлично. Команда добыла четыре победы в четырех матчах, переиграв «Ксамакс», «Стад Ньон», «Серкль Брюгге» и «Рапперсвиль».
В новом сезоне от подопечных Алена Гейгера неизвестно, что можно ожидать. Команда может, как провалиться, так и выстрелить и стать темной лошадкой, как в чемпионате, так и в еврокубках. В этом конкретном противостоянии «Серветт» является андердогом.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Генк», коэффициент на победу которого равен 1,63.
Успех «Серветта» оценивается в 5,10, ничья — в 4,10.
Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Генка».
Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.