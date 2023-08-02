В среду, 2 августа, «Генк» на своем поле сыграет против «Серветта». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 (мск). «Генк» — «Серветт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

Команда из одноименного города в выходные провел поединок первого тура чемпионата Бельгии. «Сине-белые» смогли на выезде добыть уверенную победу над «Моленбеком», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

По итогам прошлого сезона «магистры» стали вторыми в турнирной таблице. Команда смогла набрать 46 очков и только на один пункт отстал от ставшего чемпионом «Антверпена».

Коэффициенты матча Генк — Серветт 1X2Новым игрокам 1.574.305.60Бонус$9500

Во время учебно-тренировочных сборов «шахтеры» провели шесть матчей, в которых смогли добыть три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Поражение пришлось на поединок с греческим ПАОКом.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Ничья в первой игре с «Серветтом» делает «Генк» фаворитом противостояния, хотя он был им и до этого. Подопечные Ваутера Вранкена настроены выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы, а также побороться за чемпионский титул в Бельгии.

«Серветт»

Коллектив из Женевы уже успел провести два поединка в новом сезоне чемпионата Швейцарии. Сначала «гранатовые» смогли взять гостевой верх над «Грассхоппером» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью с «Цюрихом» — 2:2.

Минувший сезон женевская команда провела относительно неплохо. Она заняла вторую позицию в первенстве страны, набрав 58 очков в 36 поединках. Коллектив в итоге на 16 пунктов от чемпиона страны «Янг Бойз».

Контрольные игры во время сборов «Серветт» провел просто отлично. Команда добыла четыре победы в четырех матчах, переиграв «Ксамакс», «Стад Ньон», «Серкль Брюгге» и «Рапперсвиль».

В новом сезоне от подопечных Алена Гейгера неизвестно, что можно ожидать. Команда может, как провалиться, так и выстрелить и стать темной лошадкой, как в чемпионате, так и в еврокубках. В этом конкретном противостоянии «Серветт» является андердогом.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Генк», коэффициент на победу которого равен 1,63.

Успех «Серветта» оценивается в 5,10, ничья — в 4,10.

Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Генка».

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.