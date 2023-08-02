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    «Арсенал» не испытает проблем с «Монако»?

    «Арсенал» — «Монако». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Монако»
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    «Арсенал»
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 2 августа, начало — в 20:00 мск. «Арсенал» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2023 года
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    «Арсенал»

    Команда завершает свою серию товарищеских матчей и продолжает готовиться к новому сезону. «Арсенал» сыграет контрольную встречу с «Монако», а затем поборется за Супекубок Англии с «Манчестер Сити».

    «Канониры» успешно провели 5 товарищеских матчей, проиграв только «Ман Юнайтед» (0:2). В остальных встречах «Арсенал» обыграл «Барселону» (5:3) и «МЛС Все Звезды» (5:0), а также дважды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Монако

    1X2Новым игрокам
  • 1.624.005.40Бонус$9500
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    В новом сезоне команда настроена все-таки сместить «Ман Сити» с трона. Для этого необходимо стабильно побеждать, и матч с «Монако» отличный повод показать остальным, на что способна команда.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что в последнем матче с «Барселоной» «Арсенал» добился победу во втором тайме. Все два гола во 2-м отрезке забил нападающий Леандро Троссард, который по ходу прошлого сезона перешел из «Брайтона», но за 20 матчей сумел забить только один гол.

    «Монако»

    Команде осталось сыграть 2 контрольных матча перед началом нового сезона в Лиге 1. «Монако» уже показало приличный уровень, и вполне может пробиться в еврокубки по итогам следующего сезона.

    Да, «Монако» провело не самый удачный сезон 2022/2023, но надежда на исправление ситуации есть. К тому же, в команде остался российский полузащитник Александр Головин, который уже давно стал основным.

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    • Команда успела провести 6 товарищеских встреч, в 2-х из которых проиграла, трижды победила и однажды сыграла вничью. В последней встрече «Монако» неожиданно уступило «Дженоа» (0:1), пропустив единственный гол на 17-й минуте.

    В предстоящем матче «Монако» будет сложно рассчитывать на победу, ведь «Арсенал» уже с самого начала товарищеских матчей начал показывать футбол высокого уровня. Но, к примеру, 1-2 гола гости вполне способны забить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Монако» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.00.

    Нынешний «Арсенал» стал еще сильнее. Можно предположить, что команда обыграет «Монако» с разницей в несколько мячей.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» с форой -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.70.

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    «Арсенал» — «Монако»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» не испытает проблем с «Монако»?
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