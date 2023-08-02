«Арсенал» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 2 августа, начало — в 20:00 мск. «Арсенал» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Команда завершает свою серию товарищеских матчей и продолжает готовиться к новому сезону. «Арсенал» сыграет контрольную встречу с «Монако», а затем поборется за Супекубок Англии с «Манчестер Сити».

«Канониры» успешно провели 5 товарищеских матчей, проиграв только «Ман Юнайтед» (0:2). В остальных встречах «Арсенал» обыграл «Барселону» (5:3) и «МЛС Все Звезды» (5:0), а также дважды сыграл вничью.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Монако 1X2Новым игрокам 1.624.005.40Бонус$9500

В новом сезоне команда настроена все-таки сместить «Ман Сити» с трона. Для этого необходимо стабильно побеждать, и матч с «Монако» отличный повод показать остальным, на что способна команда.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что в последнем матче с «Барселоной» «Арсенал» добился победу во втором тайме. Все два гола во 2-м отрезке забил нападающий Леандро Троссард, который по ходу прошлого сезона перешел из «Брайтона», но за 20 матчей сумел забить только один гол.

«Монако»

Команде осталось сыграть 2 контрольных матча перед началом нового сезона в Лиге 1. «Монако» уже показало приличный уровень, и вполне может пробиться в еврокубки по итогам следующего сезона.

Да, «Монако» провело не самый удачный сезон 2022/2023, но надежда на исправление ситуации есть. К тому же, в команде остался российский полузащитник Александр Головин, который уже давно стал основным.

Команда успела провести 6 товарищеских встреч, в 2-х из которых проиграла, трижды победила и однажды сыграла вничью. В последней встрече «Монако» неожиданно уступило «Дженоа» (0:1), пропустив единственный гол на 17-й минуте.

В предстоящем матче «Монако» будет сложно рассчитывать на победу, ведь «Арсенал» уже с самого начала товарищеских матчей начал показывать футбол высокого уровня. Но, к примеру, 1-2 гола гости вполне способны забить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.62.

На викторию «Монако» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.00.

Нынешний «Арсенал» стал еще сильнее. Можно предположить, что команда обыграет «Монако» с разницей в несколько мячей.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» с форой -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.70.