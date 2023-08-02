В среду, 2 августа АЕК на своем поле сыграет против «Торпедо-БелАЗ». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). АЕК — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЕК» Ларнака

АЕК Ларнака выиграл у белорусского клуба первый матч противостояния (3:2). В составе кипрского коллектива лучшего результата добились Дьюрчо, Касадо и Фарах. Все мячи были забиты в первом тайме. После — игроки АЕКа упустили весомое преимущество, пропустив дважды.

АЕК — бронзовый призер чемпионата Кипра. В летнее межсезонье футболисты Кастаньера Ольтры провели несколько товарищеских матчей.

Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Торпедо-БелАЗ 1X2Новым игрокам 1.335.409.00Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

Была одержана всего одна победа над клубом «Аль-Таи» из Саудовской Аравии (2:0), были поражения в матчах с венгерской «Кишвардой» (1:2) и греческим «Панатинаикосом», а также ничья в поединке с сербской «Войводиной» (0:0).

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» — обладатель Кубка Белоруссии, благодаря этому трофею белорусский получил путевку во 2-й раунд Лиги конференций.

Домашний матч против АЕКа, белорусский коллектив проиграл (2:3). В игру «Торпедо» смог вернуться после того, как Глущенков и Эмманюэль Эссого забили по мячу на 70-й и 73-й минутах.

В воскресенье, 6 августа «Торпедо-БелАЗ» сыграет матч 16 тура чемпионата Белоруссии — это будет домашняя игра против команды «Динамо-Брест».

В чемпионате Белоруссии «торпедовцы» расположились на третьей строчке с активом в 27 пунктов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу АЕКа можно поставить за 1.19, ничью оценивают в 5.80. А на победу «Торпедо-БелАЗа» — 12.30.

Прогноз: АЕК — фаворит пары, совершенно разный уровень команд. Киприоты наверняка отличаться в матче и не раз.

Ставка: Фора «АЕКа» (-2) с коэффициентом 2.27.

Альтернативный прогноз: Стоит ожидать от соперников яркой игры и результативных действий.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.04.