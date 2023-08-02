«АЕК» Ларнака
АЕК Ларнака выиграл у белорусского клуба первый матч противостояния (3:2). В составе кипрского коллектива лучшего результата добились Дьюрчо, Касадо и Фарах. Все мячи были забиты в первом тайме. После — игроки АЕКа упустили весомое преимущество, пропустив дважды.
АЕК — бронзовый призер чемпионата Кипра. В летнее межсезонье футболисты Кастаньера Ольтры провели несколько товарищеских матчей.
Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Торпедо-БелАЗ
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Была одержана всего одна победа над клубом «Аль-Таи» из Саудовской Аравии (2:0), были поражения в матчах с венгерской «Кишвардой» (1:2) и греческим «Панатинаикосом», а также ничья в поединке с сербской «Войводиной» (0:0).
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» — обладатель Кубка Белоруссии, благодаря этому трофею белорусский получил путевку во 2-й раунд Лиги конференций.
Домашний матч против АЕКа, белорусский коллектив проиграл (2:3). В игру «Торпедо» смог вернуться после того, как Глущенков и Эмманюэль Эссого забили по мячу на 70-й и 73-й минутах.
В воскресенье, 6 августа «Торпедо-БелАЗ» сыграет матч 16 тура чемпионата Белоруссии — это будет домашняя игра против команды «Динамо-Брест».
В чемпионате Белоруссии «торпедовцы» расположились на третьей строчке с активом в 27 пунктов.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу АЕКа можно поставить за 1.19, ничью оценивают в 5.80. А на победу «Торпедо-БелАЗа» — 12.30.
Прогноз: АЕК — фаворит пары, совершенно разный уровень команд. Киприоты наверняка отличаться в матче и не раз.
Ставка: Фора «АЕКа» (-2) с коэффициентом 2.27.
Альтернативный прогноз: Стоит ожидать от соперников яркой игры и результативных действий.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.04.