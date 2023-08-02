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    АЕК оставит за бортом белорусского визави?

    АЕК — «Торпедо-БелАЗ». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на АЕК — «Торпедо-БелАЗ»
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    В среду, 2 августа АЕК на своем поле сыграет против «Торпедо-БелАЗ». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). АЕК — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 02 Августа 2023 года

    «АЕК» Ларнака

    АЕК Ларнака выиграл у белорусского клуба первый матч противостояния (3:2). В составе кипрского коллектива лучшего результата добились Дьюрчо, Касадо и Фарах. Все мячи были забиты в первом тайме. После — игроки АЕКа упустили весомое преимущество, пропустив дважды.

    АЕК — бронзовый призер чемпионата Кипра. В летнее межсезонье футболисты Кастаньера Ольтры провели несколько товарищеских матчей.

    Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Торпедо-БелАЗ

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  • 1.335.409.00Бонус$9500
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    Все прогнозы на Лигу конференций

    Была одержана всего одна победа над клубом «Аль-Таи» из Саудовской Аравии (2:0), были поражения в матчах с венгерской «Кишвардой» (1:2) и греческим «Панатинаикосом», а также ничья в поединке с сербской «Войводиной» (0:0).

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» — обладатель Кубка Белоруссии, благодаря этому трофею белорусский получил путевку во 2-й раунд Лиги конференций.

    Домашний матч против АЕКа, белорусский коллектив проиграл (2:3). В игру «Торпедо» смог вернуться после того, как Глущенков и Эмманюэль Эссого забили по мячу на 70-й и 73-й минутах.

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  • 30/07/2023

    • В воскресенье, 6 августа «Торпедо-БелАЗ» сыграет матч 16 тура чемпионата Белоруссии — это будет домашняя игра против команды «Динамо-Брест».

    В чемпионате Белоруссии «торпедовцы» расположились на третьей строчке с активом в 27 пунктов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу АЕКа можно поставить за 1.19, ничью оценивают в 5.80. А на победу «Торпедо-БелАЗа» — 12.30.

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    Прогноз: АЕК — фаворит пары, совершенно разный уровень команд. Киприоты наверняка отличаться в матче и не раз.

    Ставка: Фора «АЕКа» (-2) с коэффициентом 2.27.

    Альтернативный прогноз: Стоит ожидать от соперников яркой игры и результативных действий.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.04.

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    АЕК — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. АЕК оставит за бортом белорусского визави?
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