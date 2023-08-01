Во вторник, 1 августа, «Слован» Братислава на своём поле сыграет против «Зриньски». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:30 (мск). «Слован» Братислава — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован» Братислава

В первом матче противостояния «Слован» Братислава обыграл соперника со счетом 1:0 на выезде, поэтому в ответном поединке дома может сыграть и вничью.

Клуб на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов прошел «Свифт Эсперанж». После домашней ничьей 1:1 ему удалось победить со счетом 2:0 на выезде.

Команда перед ответной игрой как раз стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии, в первом туре которого потеряла очки против «Кошице» (0:0) на выезде.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при шести победах и двух ничьих, поэтому будет фаворитом грядущей игры.

«Зриньски»

Поражение на своем поле с минимальным результатом 0:1 в первом матче требует от «Зриньски» побеждать на выезде.

Боснийский клуб выиграл у армянского визави «Урарту» в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов в серии пенальти после победы 1:0 в первой игре и поражения 2:3 — в ответной.

В прошлом сезоне еврокубков «Зриньски» также стартовал с первого раунда Лиги чемпионов, где проиграл «Шерифу» из Тирасполя (0:1 — по сумме двух встреч).

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при одном поражении, так что его форма позволяет рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Слован», коэффициент на победу которого равен 1,94. Успех «Зриньски» оценивается в 4,18, ничья — в 3,35.

Хозяева выиграли шесть из восьми последних матчей во всех турнирах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Слован» выиграет за 1,94.

Еще один вариант ставки — «Слован» выиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 3,25, ведь в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли, а в четырех последних из них было забито меньше 2,5 голов.