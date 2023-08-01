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    Позволит ли «Слован» отыграться «Зриньски»?

    «Слован» Братислава — «Зриньски». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 1 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» Братислава — «Зриньски»
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    «Слован» — фаворит матча
    Во вторник, 1 августа, «Слован» Братислава на своём поле сыграет против «Зриньски». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:30 (мск). «Слован» Братислава — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 01 Августа 2023 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 21:30 Зриньски Зриньски
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Слован» Братислава

    В первом матче противостояния «Слован» Братислава обыграл соперника со счетом 1:0 на выезде, поэтому в ответном поединке дома может сыграть и вничью.

    Клуб на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов прошел «Свифт Эсперанж». После домашней ничьей 1:1 ему удалось победить со счетом 2:0 на выезде.

    Команда перед ответной игрой как раз стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии, в первом туре которого потеряла очки против «Кошице» (0:0) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при шести победах и двух ничьих, поэтому будет фаворитом грядущей игры.

    «Зриньски»

    Поражение на своем поле с минимальным результатом 0:1 в первом матче требует от «Зриньски» побеждать на выезде.

    Боснийский клуб выиграл у армянского визави «Урарту» в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов в серии пенальти после победы 1:0 в первой игре и поражения 2:3 — в ответной.

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  • 25/07/2023

    • В прошлом сезоне еврокубков «Зриньски» также стартовал с первого раунда Лиги чемпионов, где проиграл «Шерифу» из Тирасполя (0:1 — по сумме двух встреч).

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при одном поражении, так что его форма позволяет рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Слован», коэффициент на победу которого равен 1,94. Успех «Зриньски» оценивается в 4,18, ничья — в 3,35.

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    Хозяева выиграли шесть из восьми последних матчей во всех турнирах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Слован» выиграет за 1,94.

    Еще один вариант ставки — «Слован» выиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 3,25, ведь в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли, а в четырех последних из них было забито меньше 2,5 голов.

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    «Слован» Братислава — «Зриньски»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Слован» отыграться «Зриньски»?
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