Во вторник, 1 августа БАТЭ сыграет против кипрского «Ариса». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:00 по (мск). БАТЭ — «Арис» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Белорусскому БАТЭ будет сложно отыграть у «Ариса» гандикап в 4 мяча. На Кипре борисовский клуб проиграл со счётом 2:6. Этим матчем прервалась беспроигрышная серия БАТЭ. В составе БАТЭ голами отметились Артем Концевой и Руслан Хадаркевич.

БАТЭ вышел во второй раунд Лиги чемпионов после победы над чемпионом Албании — «Партизани». Первая игра прошла в гостях и завершилась боевой ничьей (1:1). Путевку в следующий этап отбора команда из Борисова завоевала в ответной игре. БАТЭ нанёс уверенное поражение сопернику со счётом 2:0.

Коэффициенты матча БАТЭ — Арис Лимасол 1X2Новым игрокам 4.303.601.85Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Беларуси БАТЭ занимает 4 место. В активе команды 22 очка после 14 туров. От лидеров первенства — «Немана» и «Динамо» Минск — отставание составляет 10 баллов.

«Арис»

«Арис» сделал серьезную заявку на проход в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, обыграв БАТЭ в первом матче (6:2).

Вклад в победу киприотов в этом матче внёсли дубль сенегальского полузащитника Яла Гомиса, голы в исполнении шведского полузащитника Лео Бенгтссона, нидерландского нападающего Джадена Монтнора и польского форварда Мариуша Стемпиньского. В игре также был зафиксирован автогол защитника БАТЭ Сиди Бэйна.

Перед стартом в еврокубках «Арис» провёл 5 контрольных встреч. Киприоты обыграли латвийские коллективы «Ауда» (3:0) и «Метта/ЛУ» (3:0), проиграли австрийскому «Штурму» (0:2) и украинскому «Динамо» (0:4), а также сыграли вничью с австрийской «Аустрией» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу БАТЭ можно поставить за 4.12, ничью оценивают в 3.45, а на победу «Ариса» — в 1.92.

Прогноз: «Арис» едет на выездную встречу с преимуществом в 4 мяча и навряд ли растеряет такое преимущество. А БАТЭ нужно раскрываться, так что ожидаем результативную игру.

Ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: Обе команды в последнее время играют результативно, так что вполне вероятно, что футболисты «Ариса» и БАТЭ снова обменяются голами.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.