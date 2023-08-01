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    «Арис» не упустит преимущество?

    БАТЭ — «Арис» . Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 1 августа 2023 года

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    «Арсенал» — БАТЭ
    Во вторник, 1 августа БАТЭ сыграет против кипрского «Ариса». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:00 по (мск). БАТЭ — «Арис» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 01 Августа 2023 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 21:00 Арис Лимасол Арис Лимасол
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    БАТЭ

    Белорусскому БАТЭ будет сложно отыграть у «Ариса» гандикап в 4 мяча. На Кипре борисовский клуб проиграл со счётом 2:6. Этим матчем прервалась беспроигрышная серия БАТЭ. В составе БАТЭ голами отметились Артем Концевой и Руслан Хадаркевич.

    БАТЭ вышел во второй раунд Лиги чемпионов после победы над чемпионом Албании — «Партизани». Первая игра прошла в гостях и завершилась боевой ничьей (1:1). Путевку в следующий этап отбора команда из Борисова завоевала в ответной игре. БАТЭ нанёс уверенное поражение сопернику со счётом 2:0.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Арис Лимасол

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    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Беларуси БАТЭ занимает 4 место. В активе команды 22 очка после 14 туров. От лидеров первенства — «Немана» и «Динамо» Минск — отставание составляет 10 баллов.

    «Арис»

    «Арис» сделал серьезную заявку на проход в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, обыграв БАТЭ в первом матче (6:2).

    Вклад в победу киприотов в этом матче внёсли дубль сенегальского полузащитника Яла Гомиса, голы в исполнении шведского полузащитника Лео Бенгтссона, нидерландского нападающего Джадена Монтнора и польского форварда Мариуша Стемпиньского. В игре также был зафиксирован автогол защитника БАТЭ Сиди Бэйна.

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  • 29/07/2023

    • Перед стартом в еврокубках «Арис» провёл 5 контрольных встреч. Киприоты обыграли латвийские коллективы «Ауда» (3:0) и «Метта/ЛУ» (3:0), проиграли австрийскому «Штурму» (0:2) и украинскому «Динамо» (0:4), а также сыграли вничью с австрийской «Аустрией» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу БАТЭ можно поставить за 4.12, ничью оценивают в 3.45, а на победу «Ариса» — в 1.92.

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    Прогноз: «Арис» едет на выездную встречу с преимуществом в 4 мяча и навряд ли растеряет такое преимущество. А БАТЭ нужно раскрываться, так что ожидаем результативную игру.

    Ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: Обе команды в последнее время играют результативно, так что вполне вероятно, что футболисты «Ариса» и БАТЭ снова обменяются голами.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

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    БАТЭ — «Арис» : прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. «Арис» не упустит преимущество?
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