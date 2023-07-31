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    Очередная неудача ирландок?

    Ирландия (жен) — Нигерия (жен). Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Женский чемпионат мира, 31 июля 2023 года

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    Женская сборная Ирландии
    Ирландия (жен) сыграет на своем поле с Нигерией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ирландия (жен) — Нигерия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ирландия (жен)

    Эта команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Ирландки в двух стартовых турах не набрали ни одного очка.

    Более того, забила команда всего 1 мяч. Да и вообще, игра команды смотрелась откровенно бледновато, и не только в атаке.

    В своем последнем поединке Ирландия (жен) потерпела поражение. Ирландки уступили женской сборной Канады (1:2).

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    До того Ирландия (жен) минимально уступила австралийкам. Так что неудача на Мундиале получилась полностью логичной.

    В этом поединке ирландки постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, есть шанс отправить домой и нигерийскую сборную.

    Нигерия (жен)

    Эта команда сейчас лидирует в своем квартете. Правда, лидерство пока выглядит картонным, ведь при определенном раскладе африканки могут занять 3 место.

    Да и вообще, победы даются команде весьма натужно. Нигерия (жен) забила всего 3 мяча в двух матчах, пропустив в свои ворота дважды.

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    • Свой последний поединок Нигерия (жен) завершила победой. Команда сломила сопротивление австралиек (3:2).

    До того Нигерия (жен) расписала мировую с канадками. В той встрече соперники так и не смогли огорчить друг друга.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Тем паче, Нигерия (жен) еще не обеспечила себе выход в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии (жен) предлагают — 2.25.

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    На викторию Ирландии (жен) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.61.

    Нигерия (жен) решительно настроена завершить групповой этап на первом месте, так что наверняка будет активна в атаке.

    Наш прогноз — Победа Нигерии (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.61.

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    Ирландия (жен) — Нигерия (жен): прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. Очередная неудача ирландок?
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