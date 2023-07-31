Ирландия (жен)
Эта команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Ирландки в двух стартовых турах не набрали ни одного очка.
Более того, забила команда всего 1 мяч. Да и вообще, игра команды смотрелась откровенно бледновато, и не только в атаке.
В своем последнем поединке Ирландия (жен) потерпела поражение. Ирландки уступили женской сборной Канады (1:2).
До того Ирландия (жен) минимально уступила австралийкам. Так что неудача на Мундиале получилась полностью логичной.
В этом поединке ирландки постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, есть шанс отправить домой и нигерийскую сборную.
Нигерия (жен)
Эта команда сейчас лидирует в своем квартете. Правда, лидерство пока выглядит картонным, ведь при определенном раскладе африканки могут занять 3 место.
Да и вообще, победы даются команде весьма натужно. Нигерия (жен) забила всего 3 мяча в двух матчах, пропустив в свои ворота дважды.
Свой последний поединок Нигерия (жен) завершила победой. Команда сломила сопротивление австралиек (3:2).
До того Нигерия (жен) расписала мировую с канадками. В той встрече соперники так и не смогли огорчить друг друга.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Тем паче, Нигерия (жен) еще не обеспечила себе выход в плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии (жен) предлагают — 2.25.
На викторию Ирландии (жен) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.61.
Нигерия (жен)
Наш прогноз — Победа Нигерии (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.61.