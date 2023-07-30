ПСВ сыграет против «Ноттингема» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 30 июля на стадионе в Эйндховене, начало — в 19:30 мск. ПСВ — «Ноттингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Команда минувший сезон также не запишет себе в актив. ПСВ не смог выиграть чемпионат Нидерландов, заняв 2 место.

А вот в летних контрольных поединках команда выглядит не столь ярко. Например, эйндховенцы уступили «Сент-Трюйдену» (1:2).

Зато ПСВ продуктивно провел свой последний поединок. Команда сумела переиграть земляков из «Эйндховена» со счетом 3:1.

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В последних четырех поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у него неплохая форма.

«Ноттингем»

Команда минувший сезон также провела относительно неплохо. «Ноттингем Форест» сохранил место в высшем английском дивизионе.

«Лесники» финишировали на 16 месте. А вот гандикап от зоны вылета в итоге составил лишь 4 очка.

«Ноттингем Форест» провел уже четыре контрольных матча. По два раза англичане выиграли и проиграли, да и с результативностью пока не складывается.

В последних трех поединках, которые пришлись на товарищеские встречи, коллектив проиграл, так что его форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ноттингем», коэффициент на победу которого равен 2,21. Успех ПСВ оценивается в 4,34, ничья — в 2,75.

В шести последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,83.

Еще один вариант ставки — ПСВ выиграет за 4,34, ведь хозяева выиграли три из четырех последних матчей.