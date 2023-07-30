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    «Локомотив» продолжит побеждать?

    «Факел» — «Локомотив». Ставка (к. 1.88) и прогноз на РПЛ 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Локомотив»
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    Артем Дзюба
    Воронежский «Факел» сыграет на своем поле против «Локомотива» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:30 мск. «Факел» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 17:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Факел»

    Пока что команда проваливает старт нынешнего сезона, проиграв в 1-м туре РПЛ и в Кубке России. Да и к тому же в следующем матче встретится с «Локомотивом», который будет предельно мотивирован.

    Воронежцы проиграл два последних матча. Сначала «Факел» уступил «Ростову» (1:2), а затем оступился на «Сочи» (1:3), играя при своих трибунах. Примечательно, что в этих встречах команда проиграла второй тайм.

    Коэффициенты матча Факел — Локомотив

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    «Факел» определенно имеет проблемы, но есть еще достаточно времени, чтобы с ними справится. Есть и положительные моменты, например, в обеих встречах воронежцы нанесли по 5 ударов в створ ворот. Осталось только эти удары реализовать в голы.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней очной встрече, которая была сыграна в самом конце прошлого сезона РПЛ «Локомотив» минимально обыграл «Факел» (1:0), забив единственный гол на 87-й минуте.

    «Локомотив»

    Команда сыграет свой первый выездной матч в нынешнем сезоне РПЛ против «Факела», где «Локомотив» будет явным фаворитом. «Железнодорожники» еще не проигрывали в этом сезоне.

    «Локомотив» довольно успешно начал официальные матчи, сыграл вничью с «Рубином» (2:2) и выиграл «Урал» (2:1). Главным героем этих встреч стал защитник Наир Тикнизян, который забил за этот период 2 гола.

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    • В предстоящем матче «Локомотив» попытается продлить свою серию без поражений и «Факел» подходящий для этого соперник. Воронежцы еще не нашли свою игру, а москвичи на коне.

    Ожидается, что «Локомотив» будет владеть инициативой. В прошлых встречах команда довольно много попадали в створ ворот — 6 и 7 раз. При этом, «Локомотив» давал играть другим, и например, в матче с «Рубином» поплатился за это.

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Факела» — за 2.70.

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    «Локомотив» выдал отличный старт, а «Факел» испытывает проблемы. Можно предположить, что «железнодорожники» точно не проиграют.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» 0 за 1.87.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.88.

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    «Факел» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» продолжит побеждать?
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