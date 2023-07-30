Воронежский «Факел» сыграет на своем поле против «Локомотива» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:30 мск. «Факел» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Пока что команда проваливает старт нынешнего сезона, проиграв в 1-м туре РПЛ и в Кубке России. Да и к тому же в следующем матче встретится с «Локомотивом», который будет предельно мотивирован.

Воронежцы проиграл два последних матча. Сначала «Факел» уступил «Ростову» (1:2), а затем оступился на «Сочи» (1:3), играя при своих трибунах. Примечательно, что в этих встречах команда проиграла второй тайм.

Коэффициенты матча Факел — Локомотив 1X2Новым игрокам 2.903.402.45Бонус$9500

«Факел» определенно имеет проблемы, но есть еще достаточно времени, чтобы с ними справится. Есть и положительные моменты, например, в обеих встречах воронежцы нанесли по 5 ударов в створ ворот. Осталось только эти удары реализовать в голы.

Все прогнозы на РПЛ

В последней очной встрече, которая была сыграна в самом конце прошлого сезона РПЛ «Локомотив» минимально обыграл «Факел» (1:0), забив единственный гол на 87-й минуте.

«Локомотив»

Команда сыграет свой первый выездной матч в нынешнем сезоне РПЛ против «Факела», где «Локомотив» будет явным фаворитом. «Железнодорожники» еще не проигрывали в этом сезоне.

«Локомотив» довольно успешно начал официальные матчи, сыграл вничью с «Рубином» (2:2) и выиграл «Урал» (2:1). Главным героем этих встреч стал защитник Наир Тикнизян, который забил за этот период 2 гола.

В предстоящем матче «Локомотив» попытается продлить свою серию без поражений и «Факел» подходящий для этого соперник. Воронежцы еще не нашли свою игру, а москвичи на коне.

Ожидается, что «Локомотив» будет владеть инициативой. В прошлых встречах команда довольно много попадали в створ ворот — 6 и 7 раз. При этом, «Локомотив» давал играть другим, и например, в матче с «Рубином» поплатился за это.

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Факела» — за 2.70.

«Локомотив» выдал отличный старт, а «Факел» испытывает проблемы. Можно предположить, что «железнодорожники» точно не проиграют.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» 0 за 1.87.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.88.