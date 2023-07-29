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    «Сокол» сможет сдержать соперника?

    «Сокол» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.08) и прогноз на Первую лигу 29 июля 2023 года

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    «СКА-Хабаровск»
    «Сокол» сыграет на своем поле против «СКА-Хабаровска» в рамках 3-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Июля 2023 года
    Сокол
  • Саратов
    •  Сокол 18:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Сокол»

    Саратовцы отлично завершили прошлый сезон во Второй лиге, получив право выступать в Первой. «Сокол» дебютировал довольно неплохо, а матч против «СКА-Хабаровска» — отличная возможность развить успех.

    Команда провалилась в первом туре Первой лиги в гостевом матче против «Родины» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме. Чувствовалось, что соперник наголову сильнее «Сокола», но те реабилитировались уже в следующем туре.

    23 июля команда приняла на своем поле «Шинник», и наконец, выиграла (3:2). «Сокол» вел в счете практически весь на матч, сняв вопросы о победителе на 87-й минуте, забив 3-й гол.

    Прогнозы на ФНЛ

    Саратовская команда выиграла «Шинник» именно на своем поле. Вполне возможно, что «Сокол» продолжит побеждать при родных трибунах, но «СКА-Хабаровск» мощнее «Шинника» и легкая победа для саратовцев практически невозможна.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане здорово стартовали в нынешнем сезоне, но сможет ли «СКА-Хабаровск» реализовать свои шансы в матче против «Сокола»?

    Хабаровчане уже встречались с довольно средними командами в нынешнем сезоне Первой лиги и в обоих случаях победили. Сначала «СКА-Хабаровск» одолел «Шинник» (2:0), а потом «Тюмень» с таким же счетом.

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    • Примечательно, что команда еще ни разу не пропустила, хотя все матчи проходили дома. Неизвестно, как «СКА-Хабаровск» будет действовать в гостях, но все равно хабаровчане фавориты в матче против «Сокола».

    Команда уже поймала свою игру и настроена продолжать успех, хоть и у «Сокола» тоже все в порядке. Можно предположить, что именно хабаровчане будут владеть инициативой, но сможет ли команда добиться трех очков? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «СКА-Хабаровск», коэффициент на победу которой равен 2.35. Успех «Сокола» оценивается в 3.05, ничья — в 3.35.

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    «СКА-Хабаровск» выглядит предпочтительней, но «Сокол» явно не подарок. Команда предельно мотивирована, это доказали последние матчи.

    Поэтому наши прогноз и ставка — фора «Сокола» 0 в 1-м тайме за 2.08.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.75.

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    «Сокол» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Сокол» сможет сдержать соперника?
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