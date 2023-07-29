«Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Металлургом» Бекабад в рамках 14-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. «Нефтчи» Фергана — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи» Фергана

Эта команда нынешний сезон проводит неровно. «Нефтчи» Фергана слишком злоупотребляет ничьими, которых у команды уже 7.

Зато ферганцы остаются единственной командой, не познавшей горести поражения. Да и текущее 3 место выглядит перспективным.

В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана добыл три очка. Дома команда сумела переиграть «Насаф» (2:1).

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Правда, после того «нефтяники» уступили «Уралу» (0:3) в контрольном поединке. Так что проблем в игре команды хватает.

В этом поединке хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата ферганцы просто обязаны.

«Металлург» Бекабад

Эта команда традиционно сражается за выживание в элите узбекского футбола. Сейчас «Металлург» Бекабад находится на 11 месте.

Слабейшим звеном команды является атака. В 13 матчах «металлурги» забили всего лишь 11 мячей в ворота соперников.

Да и с победами у команды из Бекабада откровенно не складывается. «Металлурги» выиграли всего лишь в 3 поединках из 13.

Свой последний поединок «Металлург» Бекабад провел неудачно. Дома команде не удалось обыграть главного аутсайдера «Турон» (1:1).

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться хотя бы за ничью. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.41.

На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 8.10, ничья оценена — в 4.20.

Ферганцы намерены побороться за чемпионство, стало быть, не имеют права терять очки на ровном месте .

Наш прогноз — Фора «Нефтчи» Фергана -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.