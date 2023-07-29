«Нефтчи» Фергана
Эта команда нынешний сезон проводит неровно. «Нефтчи» Фергана слишком злоупотребляет ничьими, которых у команды уже 7.
Зато ферганцы остаются единственной командой, не познавшей горести поражения. Да и текущее 3 место выглядит перспективным.
В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана добыл три очка. Дома команда сумела переиграть «Насаф» (2:1).
Правда, после того «нефтяники» уступили «Уралу» (0:3) в контрольном поединке. Так что проблем в игре команды хватает.
В этом поединке хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата ферганцы просто обязаны.
«Металлург» Бекабад
Эта команда традиционно сражается за выживание в элите узбекского футбола. Сейчас «Металлург» Бекабад находится на 11 месте.
Слабейшим звеном команды является атака. В 13 матчах «металлурги» забили всего лишь 11 мячей в ворота соперников.
Да и с победами у команды из Бекабада откровенно не складывается. «Металлурги» выиграли всего лишь в 3 поединках из 13.
Свой последний поединок «Металлург» Бекабад провел неудачно. Дома команде не удалось обыграть главного аутсайдера «Турон» (1:1).
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться хотя бы за ничью. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.41.
На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 8.10, ничья оценена — в 4.20.
Ферганцы намерены побороться за чемпионство, стало быть,
Наш прогноз — Фора «Нефтчи» Фергана -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.