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    «Нефтчи» Фергана — «Металлург» Бекабад. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Металлург» Бекабад
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    «Нефтчи» Фергана
    «Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Металлургом» Бекабад в рамках 14-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. «Нефтчи» Фергана — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтчи» Фергана

    Эта команда нынешний сезон проводит неровно. «Нефтчи» Фергана слишком злоупотребляет ничьими, которых у команды уже 7.

    Зато ферганцы остаются единственной командой, не познавшей горести поражения. Да и текущее 3 место выглядит перспективным.

    В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана добыл три очка. Дома команда сумела переиграть «Насаф» (2:1).

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    Правда, после того «нефтяники» уступили «Уралу» (0:3) в контрольном поединке. Так что проблем в игре команды хватает.

    В этом поединке хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата ферганцы просто обязаны.

    «Металлург» Бекабад

    Эта команда традиционно сражается за выживание в элите узбекского футбола. Сейчас «Металлург» Бекабад находится на 11 месте.

    Слабейшим звеном команды является атака. В 13 матчах «металлурги» забили всего лишь 11 мячей в ворота соперников.

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    • Да и с победами у команды из Бекабада откровенно не складывается. «Металлурги» выиграли всего лишь в 3 поединках из 13.

    Свой последний поединок «Металлург» Бекабад провел неудачно. Дома команде не удалось обыграть главного аутсайдера «Турон» (1:1).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться хотя бы за ничью. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.41.

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    На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 8.10, ничья оценена — в 4.20.

    Ферганцы намерены побороться за чемпионство, стало быть, не имеют права терять очки на ровном месте.

    Наш прогноз — Фора «Нефтчи» Фергана -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.

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    «Нефтчи» Фергана — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория ферганцев?
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