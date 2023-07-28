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    ПСЖ быстро разберется с японцами

    ПСЖ — «Сересо Осака». Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Сересо Осака»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Сересо Осакой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:20 мск. ПСЖ — «Сересо Осака»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 28 Июля 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 13:20 Керезо Осака Керезо Осака
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    ПСЖ

    Парижане выиграли последний чемпионат Франции. Правда, летом состав команды претерпел некоторых изменений.

    Вот и в двух летних спаррингах ПСЖ испытывал сложности с реализацией. Немудрено, ведь Париж покинул Лионель Месси.

    Последний свой контрольный поединок команда провела не лучшим образом. ПСЖ удовлетворился лишь ничьей с «Аль-Насром» (0:0).

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    До того парижане скромно переиграли «Гавр» (2:0). К слову, второй мяч в том матче на счету Килиана Мбаппе.

    Наверняка в этой встрече ПСЖ будет максимально активен в атаке. Пора бы парижанам продемонстрировать всю мощь своих атак!

    «Сересо Осака»

    Эта команда проводит не столь яркий сезон. «Сересо Осака» на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Японии.

    В 21 матче игроки команды отличились всего 30 точными выстрелами. Да и отставание от лидера чемпионата Японии составляет 9 очков.

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    • Зато свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сересо Осака» уверенно переиграла «Ураву» (2:0).

    Эта победа стала для команды второй кряду. Так что с морально-психологической составляющей у японцев полный ажур.

    Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Японцы мотивированы дать бой одному из сильнейших клубов Европы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.45.

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    На викторию «Сересо Осака» дают — 5.52, ничья оценена — в 5.09.

    Парижане явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, ведь в двух первых контрольных матчах реализация хромала.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.11.

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    ПСЖ — «Сересо Осака»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ быстро разберется с японцами
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