ПСЖ сыграет на своем поле с «Сересо Осакой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:20 мск. ПСЖ — «Сересо Осака»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане выиграли последний чемпионат Франции. Правда, летом состав команды претерпел некоторых изменений.

Вот и в двух летних спаррингах ПСЖ испытывал сложности с реализацией. Немудрено, ведь Париж покинул Лионель Месси.

Последний свой контрольный поединок команда провела не лучшим образом. ПСЖ удовлетворился лишь ничьей с «Аль-Насром» (0:0).

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До того парижане скромно переиграли «Гавр» (2:0). К слову, второй мяч в том матче на счету Килиана Мбаппе.

Наверняка в этой встрече ПСЖ будет максимально активен в атаке. Пора бы парижанам продемонстрировать всю мощь своих атак!

«Сересо Осака»

Эта команда проводит не столь яркий сезон. «Сересо Осака» на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Японии.

В 21 матче игроки команды отличились всего 30 точными выстрелами. Да и отставание от лидера чемпионата Японии составляет 9 очков.

Зато свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сересо Осака» уверенно переиграла «Ураву» (2:0).

Эта победа стала для команды второй кряду. Так что с морально-психологической составляющей у японцев полный ажур.

Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Японцы мотивированы дать бой одному из сильнейших клубов Европы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.45.

На викторию «Сересо Осака» дают — 5.52, ничья оценена — в 5.09.

Парижане явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке , ведь в двух первых контрольных матчах реализация хромала.

Наш прогноз — Фора ПСЖ в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.11.