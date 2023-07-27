В четверг, 27 июля «Хапоэль-Беэр-Шева» на своём поле сыграет против «Паневежиса». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Хапоэль Беэр-Шева» — «Паневежис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хапоэль» Беэр-Шева

«Хапоэль» из Беэр-Шевы завоевал серебряные медали чемпионата Изралия, уступив трон «Маккаби» из Хайфы.

В прошлом еврокубковом сезоне команда также стартовала со второй стадии отбора Лиги конференций. Преодолели три квалификационных раунда, обыграв по пути минское «Динамо» (3:1), швейцарский «Лугано» (5:1) и румынский клуб «Университатя Крайова» (2:2 — сумма двухматчевой дуэли и 4:3 — победа в серии пенальти).

В итоги футболисты из Беэр-Шевы вышли в групповой этап Лиги конференций. В основной сетке «Хапоэль» бился против австрийской «Аустрии», испанского «Вильярреала» и польского «Леха».

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В итоге израильский коллектив занял третье место в квартете и покинул еврокубки. 26 августа стартует новый сезон чемпионата Израиля. «Хапоэль» Беэр-Шева на своем поле примет «Хапоэль» Эран Хадера.

«Паневежис»

«Паневежис» не проигрывает 10 матчей подряд: 9 побед и 1 ничья. В первом раунде Лиги конференций литовский клуб смог преодолеть молдавский «Милсами» (2:2 — ничья дома и 1:0 — победа в гостях).

Литовский клуб после победы над оргеевскими «орлами» в еврокубках, переключился на внутренний чемпионат. В 23 туре «Паневежис» на своей арене переиграл команду «Шауляй» (2:0).

На данный момент «Паневежис» идет в лидерах чемпионата Литвы. В 22-ух матчах команда набрала 55 очков. Это на три балла больше, чем у действующего чемпиона — «Жальгириса».

Следующий матч чемпионата «Паневежис» проведет в воскресенье, 30 июля. Это будет центральное сражение с «Жальгирисом» в битве за трон.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Хапоэля» можно поставить за 1.64, ничью оценивают в 3.82. А на победу «Паневежиса» — 5.38.

Прогноз: Это тот случай, когда беспроигрышная серия литовской команды скорее всего даст сбой. В соперниках еврокубковой боец из Израиля.

Ставка: Фора «Хапоэля» (-1) коэффициентом 2.12.

Альтернативный прогноз: «Хапоэль» из Беэр-Шевы достаточно атакующая команда, так что можно ожидать результативную игру.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.06.