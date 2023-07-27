ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Ротация Семака и дебют Фернандеса. «Зенит» на классе обыграл «Ахмат» Мойсес КайседоВзлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов» Килиан МбаппеЗабудьте о Роналду и Бензема. Переход Мбаппе в Саудовскую Аравию изменит все
  • 07:00
    • Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
    Все новости спорта

    «Хапоэль» прервёт беспроигрышную серию соперника?

    «Хапоэль Беэр-Шева» — «Паневежис». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Хапоэль Б-Ш Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Хапоэль Беэр-Шева» — «Паневежис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лех» — «Хапоэль» Беэр-Шева
    В четверг, 27 июля «Хапоэль-Беэр-Шева» на своём поле сыграет против «Паневежиса». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Хапоэль Беэр-Шева» — «Паневежис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Хапоэль Б-Ш
  • Беэр-Шева
    •  Хапоэль Б-Ш 21:00 Паневежис Паневежис
  • Паневежис
    •

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    «Хапоэль» из Беэр-Шевы завоевал серебряные медали чемпионата Изралия, уступив трон «Маккаби» из Хайфы.

    В прошлом еврокубковом сезоне команда также стартовала со второй стадии отбора Лиги конференций. Преодолели три квалификационных раунда, обыграв по пути минское «Динамо» (3:1), швейцарский «Лугано» (5:1) и румынский клуб «Университатя Крайова» (2:2 — сумма двухматчевой дуэли и 4:3 — победа в серии пенальти).

    В итоги футболисты из Беэр-Шевы вышли в групповой этап Лиги конференций. В основной сетке «Хапоэль» бился против австрийской «Аустрии», испанского «Вильярреала» и польского «Леха».

    Все прогнозы на футбол

    В итоге израильский коллектив занял третье место в квартете и покинул еврокубки. 26 августа стартует новый сезон чемпионата Израиля. «Хапоэль» Беэр-Шева на своем поле примет «Хапоэль» Эран Хадера.

    «Паневежис»

    «Паневежис» не проигрывает 10 матчей подряд: 9 побед и 1 ничья. В первом раунде Лиги конференций литовский клуб смог преодолеть молдавский «Милсами» (2:2 — ничья дома и 1:0 — победа в гостях).

    Литовский клуб после победы над оргеевскими «орлами» в еврокубках, переключился на внутренний чемпионат. В 23 туре «Паневежис» на своей арене переиграл команду «Шауляй» (2:0).

  • Взлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов»
  • История потенциального новичка «Челси», оцениваемого в 100 млн фунтов
  • Сегодня

    • На данный момент «Паневежис» идет в лидерах чемпионата Литвы. В 22-ух матчах команда набрала 55 очков. Это на три балла больше, чем у действующего чемпиона — «Жальгириса».

    Следующий матч чемпионата «Паневежис» проведет в воскресенье, 30 июля. Это будет центральное сражение с «Жальгирисом» в битве за трон.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Хапоэля» можно поставить за 1.64, ничью оценивают в 3.82. А на победу «Паневежиса» — 5.38.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Это тот случай, когда беспроигрышная серия литовской команды скорее всего даст сбой. В соперниках еврокубковой боец из Израиля.

    Ставка: Фора «Хапоэля» (-1) коэффициентом 2.12.

    Альтернативный прогноз: «Хапоэль» из Беэр-Шевы достаточно атакующая команда, так что можно ожидать результативную игру.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Путинцева — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Риера — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Корпач — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Удварди — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Андреева — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рус — Подорошка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мария — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Викмайер — Мартинцова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кужмова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лайон Сити Сейлорс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рууд — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хапоэль Беэр-Шева» — «Паневежис»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Хапоэль» прервёт беспроигрышную серию соперника?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры