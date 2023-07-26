ЦСКА-1948
По итогам прошлого сезона ЦСКА-1948 занял третье место в чемпионате Болгарии. Команда отстала от чемпиона «Лудогорца» на 15 очков и от вице-чемпиона ЦСКА София — на 14 баллов.
Эта позиция позволила клубу пробиться в Лигу конференций, где он стартует как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.
В новом сезоне болгарского первенства уже прошло два тура. Сперва ЦСКА-1948 обыграл «Левски» (2:1) на выезде, а затем — «Пирин» (3:0) на своем поле.
Все прогнозы на Лигу конференций
В трех последних поединках коллектив выиграл, а значит можно говорить о его хорошей форме перед грядущим противостоянием.
«Стяуа»
По итогам прошлой кампании чемпионата Румынии «Стяуа» заняла второе место. Чемпионом стал «Фарул» Констанца, который опередил конкурента на семь очков.
Эта строчка и дала возможность команде сыграть в квалификации Лиги конференций, где он стартует как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.
В новом сезоне румынского первенства уже прошло два тура. Сперва столичный клуб обыграл «Университатя Крайова 1948» (3:1) на выезде, а затем в дерби — «Динамо» Бухарест на своем поле.
В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что его форма довольно неплоха.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Стяуа», коэффициент на победу которой равен 2,66. Успех ЦСКА-1948 оценивается в 2,69, ничья — в 3,20.
В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,28, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.