В среду, 26 июля ЦСКА-1948 на своём поле сыграет против «Стяуа». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. ЦСКА-1948 — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА-1948

По итогам прошлого сезона ЦСКА-1948 занял третье место в чемпионате Болгарии. Команда отстала от чемпиона «Лудогорца» на 15 очков и от вице-чемпиона ЦСКА София — на 14 баллов.

Эта позиция позволила клубу пробиться в Лигу конференций, где он стартует как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.

В новом сезоне болгарского первенства уже прошло два тура. Сперва ЦСКА-1948 обыграл «Левски» (2:1) на выезде, а затем — «Пирин» (3:0) на своем поле.

Все прогнозы на Лигу конференций

В трех последних поединках коллектив выиграл, а значит можно говорить о его хорошей форме перед грядущим противостоянием.

«Стяуа»

По итогам прошлой кампании чемпионата Румынии «Стяуа» заняла второе место. Чемпионом стал «Фарул» Констанца, который опередил конкурента на семь очков.

Эта строчка и дала возможность команде сыграть в квалификации Лиги конференций, где он стартует как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.

В новом сезоне румынского первенства уже прошло два тура. Сперва столичный клуб обыграл «Университатя Крайова 1948» (3:1) на выезде, а затем в дерби — «Динамо» Бухарест на своем поле.

В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что его форма довольно неплоха.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Стяуа», коэффициент на победу которой равен 2,66. Успех ЦСКА-1948 оценивается в 2,69, ничья — в 3,20.

В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,28, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.