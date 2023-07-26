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    Окажет ли ЦСКА-1948 сопротивление «Стяуа»?

    ЦСКА-1948 — «Стяуа». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 26 июля 2023 года

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    «Стяуа» — фаворит матча
    В среду, 26 июля ЦСКА-1948 на своём поле сыграет против «Стяуа». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. ЦСКА-1948 — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 26 Июля 2023 года
    CSKA 1948
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    •  CSKA 1948 20:30 Стяуа Стяуа
  • Бухарест
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    ЦСКА-1948

    По итогам прошлого сезона ЦСКА-1948 занял третье место в чемпионате Болгарии. Команда отстала от чемпиона «Лудогорца» на 15 очков и от вице-чемпиона ЦСКА София — на 14 баллов.

    Эта позиция позволила клубу пробиться в Лигу конференций, где он стартует как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.

    В новом сезоне болгарского первенства уже прошло два тура. Сперва ЦСКА-1948 обыграл «Левски» (2:1) на выезде, а затем — «Пирин» (3:0) на своем поле.

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    В трех последних поединках коллектив выиграл, а значит можно говорить о его хорошей форме перед грядущим противостоянием.

    «Стяуа»

    По итогам прошлой кампании чемпионата Румынии «Стяуа» заняла второе место. Чемпионом стал «Фарул» Констанца, который опередил конкурента на семь очков.

    Эта строчка и дала возможность команде сыграть в квалификации Лиги конференций, где он стартует как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.

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    • В новом сезоне румынского первенства уже прошло два тура. Сперва столичный клуб обыграл «Университатя Крайова 1948» (3:1) на выезде, а затем в дерби — «Динамо» Бухарест на своем поле.

    В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что его форма довольно неплоха.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Стяуа», коэффициент на победу которой равен 2,66. Успех ЦСКА-1948 оценивается в 2,69, ничья — в 3,20.

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    В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,28, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    ЦСКА-1948 — «Стяуа»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. Окажет ли ЦСКА-1948 сопротивление «Стяуа»?
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