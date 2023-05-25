«Мальорка» примет «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 25 мая и начнется в 20:30 мск. «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» находится на 12-й строке, набрав в 35-ти матчах 44 очка. Отрыв от зоны вылета составляет девять баллов, поэтому клуб уже практически оформил прописку в элите на следующий сезон.

Клуб с Балеарских островов начал май с домашней ничьей с «Атлетиком» — 1:1. Баски отыгрались на за пару минут до финального свистка благодаря голу Иньяки Уильямса с пенальти.

Коэффициенты матча Мальорка — Валенсия 1X2Новым игрокам 3.352.952.40Бонус$9500

В последнем туре команда проиграла. На выезде ей не удалось избежать разгромного поражения от «Альмерии» (0:3).

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В пяти последних поединках коллектив одержал только одну победу при трех поражениях при одной ничьей, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

«Валенсия»

«Валенсия» еще может по итогам сезона опуститься в Сегунду. За три тура до финиша Примеры она с 40 очками идет на 13-й строке, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

Свой финишный отрезок из шести последних встреч «Летучие мыши» проводят хорошо, выиграв четыре поединка, раз сыграв вничью и потерпев одно фиаско, которое было в гостях от соседа по турнирной таблице «Кадиса» 1:2.

В минувшем туре первенства левантийцы в домашнем поединке смогли переиграть «Реал» (1:0), а перед этим в выездном поединке смогли переиграть «Сельту» (2:1).

В трех последних поединках гости не проигрывали при двух победах и одной ничьей, поэтому у них отличные шансы одержать победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,43. Успех «Мальорки» оценивается в 3,47, ничья — в 2,94.

В двух последних поединках гости одержали победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет за 2,43.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,17, ведь в четырех из пяти последних поединков гостей забивали оба соперника.