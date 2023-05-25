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    «Мальорка» — «Валенсия». Ставка (к. 2.43) и прогноз на Примеру 25 мая 2023 года

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    «Валенсия» не знает поражений три матча кряду
    «Мальорка» примет «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 25 мая и начнется в 20:30 мск. «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Мая 2023 года
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    «Мальорка»

    «Мальорка» находится на 12-й строке, набрав в 35-ти матчах 44 очка. Отрыв от зоны вылета составляет девять баллов, поэтому клуб уже практически оформил прописку в элите на следующий сезон.

    Клуб с Балеарских островов начал май с домашней ничьей с «Атлетиком» — 1:1. Баски отыгрались на за пару минут до финального свистка благодаря голу Иньяки Уильямса с пенальти.

    Коэффициенты матча Мальорка — Валенсия

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    В последнем туре команда проиграла. На выезде ей не удалось избежать разгромного поражения от «Альмерии» (0:3).

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    В пяти последних поединках коллектив одержал только одну победу при трех поражениях при одной ничьей, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

    «Валенсия»

    «Валенсия» еще может по итогам сезона опуститься в Сегунду. За три тура до финиша Примеры она с 40 очками идет на 13-й строке, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

    Свой финишный отрезок из шести последних встреч «Летучие мыши» проводят хорошо, выиграв четыре поединка, раз сыграв вничью и потерпев одно фиаско, которое было в гостях от соседа по турнирной таблице «Кадиса» 1:2.

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    • В минувшем туре первенства левантийцы в домашнем поединке смогли переиграть «Реал» (1:0), а перед этим в выездном поединке смогли переиграть «Сельту» (2:1).

    В трех последних поединках гости не проигрывали при двух победах и одной ничьей, поэтому у них отличные шансы одержать победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,43. Успех «Мальорки» оценивается в 3,47, ничья — в 2,94.

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    В двух последних поединках гости одержали победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет за 2,43.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,17, ведь в четырех из пяти последних поединков гостей забивали оба соперника.

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    «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Мальорка» беспроигрышную серию «Валенсии»?
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