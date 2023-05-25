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    «Остин» выбьет «Чикаго Файр» из Кубка США

    «Остин» — «Чикаго Файр». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Открытый Кубок США, 25 мая 2023 года

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    Себастьян Дриусси
    В рамках 1/8 финала Открытого Кубка США «Остин» на своем поле сыграет против «Чикаго Файр». Встреча пройдет в ночь на 25 мая, начало — в 04:00 по мск. «Остин» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 25 Мая 2023 года
    Остин
  • США. Кубок
    •  Остин 04:00 Чикаго Файр Чикаго Файр
  • Чикаго
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    «Остин»

    «Остин» в текущем розыгрыше Кубка США успел преодолеть пока только один раунд. В 1/16 финал он с командой под названием «Нью-Мехико Юнайдет» со счетом 2:0.

    В регулярном же чемпионате «зелено-черные» после 14 туров находятся в зоне плей-офф, на девятой строке, но от ближайшего преследователя оторвались всего лишь на одно очко.

    К данной игре коллектив подходит с серией из двух побед подряд, которые были в национальном первенстве. Поочередно поверженными оказались в гостях 2:1 «Сиэтл» и дома 1:0 «Торонто».

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    У «Остина» вполне сносная домашняя статистика, ведь в родных стенах он уступил только раз за прошедшие восемь встреч при трех мировых исходах и четырех выигрышах.

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» в этом кубковом розыгрыше успел убрать со своего пути уже две команды. На предыдущей стадии коллектив обыграл «Сент-Луис Сити» 2:1.

    В регулярном же чемпионате «огоньки» выступают не лучшим образом, находясь на предпоследней строке в своей конференции, но от зоны плей-офф отстают всего на три пункта.

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    • В преддверии этого поединка команда расписала на своем поле результативную мировую с «Атланта Юнайтед» 3:3, а немногим ранее проиграла на выезде «Шарлотт» 1:2.

    Вне родных стен «Чикаго Файр» уступил в четырех из пяти последних встреч и один поединок смог выиграть.

    Между собой эти клубы провели только один поединок, который завершился домашней викторией команды из Чикаго со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Остина» — 1.87, победа «Чикаго Файр» — 3.75, ничья — 3.65.

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    Проход: «Остина» — 1.52; «Чикаго Файр» — 2.55.

    «Остин» на данном этапе смотрится лучше своего предстоящего противника, да и играет дома. В общем, прогнозируем здесь викторию хозяев еще в основное время.

    Но ожидаем, что гости смогут устоять хоты бы в первой половине игры.

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    «Остин» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. «Остин» выбьет «Чикаго Файр» из Кубка США
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