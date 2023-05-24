«Бетис» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 мая, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Команда занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне еврокубков. За три тура до конца чемпионата «Бетис» опережает 7-е место на 6 очков.

Команда довольно ровно проводит сезон, проиграв всего 11 матчей в 35-и. Игра «Бетиса» довольно интересна — мало пропускает (38 голов) и не так много забивает (43).

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В последних 5-и встречах «Бетис» проиграл только «Барселоне» (0:4), дважды победил и столько же раз сыграл вничью. Стоит отметить, что в двух матчах команда не смогла открыть счет — «Реал Сосьедад» (0:0) и «Севилья» (0:0).

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«Бетис» довольно уверенно играет против соперников из нижней части турнирной таблицы. Можно ожидать, что команда будет играть на атаку.

В последних 4-х встречах на своем поле «Бетис» проиграл только одну встречу, а в целом команда проиграла только 4 встречи за весь сезон.

«Хетафе»

За 3 тура до конца чемпионата команда борется за выживание в испанской Примере. «Хетафе» находится на грани с зоной вылета, набрав одинаковое количество очков с «Вальядолидом» — по 35.

Команда не так много забивает в нынешнем сезоне — всего 31 гол за 35 встреч. К тому же, «Хетафе» выиграл только 8 встреч в этом сезоне при 16-и поражениях.

Команда сама себя загоняет в зону вылета. За последние 9 встреч «Хетафе» выиграл только в матче с «Сельтой» (1:0), трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.

В последнем туре «Хетафе» сыграл вничью с «Эльче» (1:1). Команды забили два гола уже в первом тайме.

В последних 5-и очных встречах между «Хетафе» и «Бетисом» первые выиграли только один матч в 2020 году, три раза проиграл и однажды сыграл вничью. В 4-х встречах «Хетафе» не забил ни одного гола сопернику.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.07.

На викторию «Хетафе» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.30.

«Бетис» находится в отличной форме. Можно предположить, что команда не испытает больших проблем с «Хетафе».

Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Хетафе» 0.5 меньше за 2.26.