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    «Хетафе» снова не сможет забить?

    «Бетис» — «Хетафе». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 мая 2023 года

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    «Бетис»
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 мая, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Бетис»

    Команда занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне еврокубков. За три тура до конца чемпионата «Бетис» опережает 7-е место на 6 очков.

    Команда довольно ровно проводит сезон, проиграв всего 11 матчей в 35-и. Игра «Бетиса» довольно интересна — мало пропускает (38 голов) и не так много забивает (43).

    Коэффициенты матча Бетис — Хетафе

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    В последних 5-и встречах «Бетис» проиграл только «Барселоне» (0:4), дважды победил и столько же раз сыграл вничью. Стоит отметить, что в двух матчах команда не смогла открыть счет — «Реал Сосьедад» (0:0) и «Севилья» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Бетис» довольно уверенно играет против соперников из нижней части турнирной таблицы. Можно ожидать, что команда будет играть на атаку.

    В последних 4-х встречах на своем поле «Бетис» проиграл только одну встречу, а в целом команда проиграла только 4 встречи за весь сезон.

    «Хетафе»

    За 3 тура до конца чемпионата команда борется за выживание в испанской Примере. «Хетафе» находится на грани с зоной вылета, набрав одинаковое количество очков с «Вальядолидом» — по 35.

    Команда не так много забивает в нынешнем сезоне — всего 31 гол за 35 встреч. К тому же, «Хетафе» выиграл только 8 встреч в этом сезоне при 16-и поражениях.

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    • Команда сама себя загоняет в зону вылета. За последние 9 встреч «Хетафе» выиграл только в матче с «Сельтой» (1:0), трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.

    В последнем туре «Хетафе» сыграл вничью с «Эльче» (1:1). Команды забили два гола уже в первом тайме.

    В последних 5-и очных встречах между «Хетафе» и «Бетисом» первые выиграли только один матч в 2020 году, три раза проиграл и однажды сыграл вничью. В 4-х встречах «Хетафе» не забил ни одного гола сопернику.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Хетафе» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.30.

    «Бетис» находится в отличной форме. Можно предположить, что команда не испытает больших проблем с «Хетафе».

    Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Хетафе» 0.5 меньше за 2.26.

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    «Бетис» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. «Хетафе» снова не сможет забить?
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