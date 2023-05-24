«Днепр-1»
Днепряне сражаются за чемпионство, пытаясь догнать «Шахтер». Отставание от дончан измеряется двумя зачетными баллами.
Прекрасный сезон выдает форвард Артем Довбик. На его счету уже 24 забитых мяча, и этот показатель может быть улучшен.
В своем последнем поединке команда добыла трудную победу. На выезде «Днепр-1» вырвал победу у «Колоса» (1:2).
Матчи с «Ворсклой» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно два при трех паритетах.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Днепр-1» не имеет право терять очки, ведь впереди очная дуэль с «горняками».
«Ворскла»
Эта команда нынешний сезон проводит неровно. Нынешнее 6 место вряд ли можно квалифицировать как успех.
«Ворскла» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало 35 мячей, да и проиграли полтавчане 11 раз.
В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Ворскла» дома минимально переиграла крепкий «Кривбасс».
«Ворскла» имеет огромные сложности с результативностью. В 27 матчах команде удалось отличиться лишь 32 раза.
Гости уж точно будут стараться зацепиться хотя бы за балл. В пятерку полтавчане вряд ли поднимутся, а вот сохранить нынешнюю позицию вполне способны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.40.
На викторию «Ворсклы» дают — 7.60, ничья оценена — в 4.90.
Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.