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    «Днепр-1» — «Ворскла». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, УПЛ, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Ворскла»
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    Артем Довбик
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 мая, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Мая 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 13:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Днепр-1»

    Днепряне сражаются за чемпионство, пытаясь догнать «Шахтер». Отставание от дончан измеряется двумя зачетными баллами.

    Прекрасный сезон выдает форвард Артем Довбик. На его счету уже 24 забитых мяча, и этот показатель может быть улучшен.

    В своем последнем поединке команда добыла трудную победу. На выезде «Днепр-1» вырвал победу у «Колоса» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Ворсклой» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно два при трех паритетах.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Днепр-1» не имеет право терять очки, ведь впереди очная дуэль с «горняками».

    «Ворскла»

    Эта команда нынешний сезон проводит неровно. Нынешнее 6 место вряд ли можно квалифицировать как успех.

    «Ворскла» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало 35 мячей, да и проиграли полтавчане 11 раз.

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    • В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Ворскла» дома минимально переиграла крепкий «Кривбасс».

    «Ворскла» имеет огромные сложности с результативностью. В 27 матчах команде удалось отличиться лишь 32 раза.

    Гости уж точно будут стараться зацепиться хотя бы за балл. В пятерку полтавчане вряд ли поднимутся, а вот сохранить нынешнюю позицию вполне способны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Ворсклы» дают — 7.60, ничья оценена — в 4.90.

    Днепряне по игре выглядят монолитнее соперника, к тому же не имеют права терять очки.

    Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.

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    «Днепр-1» — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория днепрян
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